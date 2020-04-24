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TRF爭議未解 陳椒華籲金管會成立專責金融消費者保護局

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量立委陳椒華呼籲，金管會應成立金融消費者保護局處理TRF爭議事件。記者蔡晉宇／攝影
時代力量立委陳椒華呼籲，金管會應成立金融消費者保護局處理TRF爭議事件。記者蔡晉宇／攝影

TRF（目標可贖回遠期契約）自2014年起引發投資爭議至今未解。時代力量立委陳椒華今天舉行記者會表示，已有數千位TRF金融受害者，因為金管會放縱銀行不當銷售匯率選擇權，導致鉅額損失，金管會除了要拿出誠意解決TRF爭議，也必需成立專責金融消費者保護局，讓金融管理健全。金管會法務處副處長李育德回應，已由評議中心對雙方進行調處，目前完成調處的爭議事件投資人比例已達8成。

陳椒華表示，銀行銷售TRF衍生性金融商品，轉手大賺手續費，卻不確認投資人是否真正瞭解衍生性金融商品的意義，不僅違反規定，也讓投資人頻頻曝險，最後影響中小企業與其家庭。

TRF受害聯盟總召賴昇濱說，金管會已針對開辦銀行有開罰紀錄，且監察院也已提出糾正，明確指出開辦銀行未落實商品適合度制度、額度核給不夠嚴謹、業務人員未具銷售資格、未落實審核客戶財務資料等缺失，但金管會仍不積極協助實質解決問題，任由法院做出偏離事實相關判決，令人無法接受。

李育德表示，TRF爭議事件是金融商品銷售行為，所涉及的是銀行和投資人間的民事契約，就契約本身金管會並無介入必要。至於涉及金融法規部分，由於這些投資人都是高資產客戶，並不適用一般金融資產保護相關法規；但本於協助解決爭議，金管會仍由評議中心協助調處，希望促能雙方更多和解，根據資料，目前已有8成的TRF爭議案件都已經完成調處，顯示金管會在解決此問題上，仍有發揮一定效果。

金管會 TRF

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