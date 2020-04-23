央行加碼至4000億 降融通利率至0.1%

金融紓困加碼，總融通4,000億，利率將降到1%！中央銀行23日宣布，為提高銀行對中小企業紓困貸款的承作意願，自27日起調降銀行向央行申請融通的適用利率，繼3月19日降息1碼後，再由0.25%降為0.1%，未來視疫情調整融通額度，由目前的2,000億元提高為4,000億元。

央行宣布，考量小規模營業人與基層金融機構往來密切，自5月4日起將基層金融機構納入小規模營業人檢疫申貸方案辦理機構，包括農漁會信用部約 310 家、信用合作社 23 家。農漁會信用部透過農業金庫彙整向央行申請專案融通，信合社透過合作金庫銀行彙整後向央行申請專案融通。

央行業務局長陳一端說，在不考慮作業成本前提下，銀行貸款給需要紓困的中小企業，放款利率若為1%，銀行向銀行融通利率只有0.1%，中間的利差為0.9個百分點，為銀行可賺進的利差。自27日起，調降銀行向央行申請融通利率，由，0.25%降為0.1%，而銀行對中小企業貸款利率維持不變（介於1%~1.5％）。

融通期限暫維持至110年3月27日，並視借款人之貸款資金需求，於融通期限屆期前，檢討展延續辦。

央行表示，針對小規模營業人（限有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準的營業人），每戶最高50萬元、信用保證成數為10成，利率不超過1%（央行專案融通利率加0.75個百分點)，銀行承作本貸款方案可搭配政府相關紓困振興貸款措施。

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