快訊

艦指部：陳道輝坦承未回報官兵扁桃腺發炎、下令解除梯口管制

重偵查、輕執行？檢察機關的業務失衡現象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

央行加碼至4000億 降融通利率至0.1%

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
央行業務局長陳一端宣布，自27日起調降銀行向央行申請融通的適用利率，由0.25%降為0.1%。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
央行業務局長陳一端宣布，自27日起調降銀行向央行申請融通的適用利率，由0.25%降為0.1%。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

金融紓困加碼，總融通4,000億，利率將降到1%！中央銀行23日宣布，為提高銀行對中小企業紓困貸款的承作意願，自27日起調降銀行向央行申請融通的適用利率，繼3月19日降息1碼後，再由0.25%降為0.1%，未來視疫情調整融通額度，由目前的2,000億元提高為4,000億元。

央行宣布，考量小規模營業人與基層金融機構往來密切，自5月4日起將基層金融機構納入小規模營業人檢疫申貸方案辦理機構，包括農漁會信用部約 310 家、信用合作社 23 家。農漁會信用部透過農業金庫彙整向央行申請專案融通，信合社透過合作金庫銀行彙整後向央行申請專案融通。

央行業務局長陳一端說，在不考慮作業成本前提下，銀行貸款給需要紓困的中小企業，放款利率若為1%，銀行向銀行融通利率只有0.1%，中間的利差為0.9個百分點，為銀行可賺進的利差。自27日起，調降銀行向央行申請融通利率，由，0.25%降為0.1%，而銀行對中小企業貸款利率維持不變（介於1%~1.5％）。

融通期限暫維持至110年3月27日，並視借款人之貸款資金需求，於融通期限屆期前，檢討展延續辦。

央行表示，針對小規模營業人（限有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準的營業人），每戶最高50萬元、信用保證成數為10成，利率不超過1%（央行專案融通利率加0.75個百分點)，銀行承作本貸款方案可搭配政府相關紓困振興貸款措施。

【更多精采內容，詳見

央行

延伸閱讀

央行降融通利率 金管會不跟進再降提呆比率

央行：中小企業貸款融通「降息」 由0.25%降至0.1%

11航空業498億融資 最快月底入帳

民銀挺紓困 保證不收傘

相關新聞

異地辦公涉嫌「自肥」？新光金：僅是演練　

新光金今被爆出，利用自家的旅館進行居家辦公與異地辦公演練，強迫員工排班至新光金董事長吳東進開設的旅館與健身俱樂部，遭員工...

央行加碼至4000億 降融通利率至0.1%

金融紓困加碼，總融通4,000億，利率將降到1%！中央銀行23日宣布，為提高銀行對中小企業紓困貸款的承作意願，自27日起調降銀行向央行申請融通的適用利率，繼3月19日降息1碼後，再由0.25%降為0.

全球財政緊繃 劉憶如：台灣有籌碼

「相較於世界其他國家，台灣在金融與財政上都還有籌碼可因應。」北威論壇23日解讀疫情下全球貨幣與財政政策，北威董事總經理劉憶如表示，全球化供應鏈斷鏈的傷害前所未有，財政籌碼有限、利率很難下調，未來疫情結

強制車險重複投保 車主可望多拿回逾380元

行政院今院會通過「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案。金管會保險局今表示，過去有部分車主會發生重複投保強制車險的情況，...

政府逼推紓困貸款 公股銀行「衝業績」為貸而貸

新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院力推紓困貸款，要求銀行迅速放款，以解中小企業燃眉之急，不過有公股銀行行員透露，許多公股銀行把...

北富銀申設澳洲雪梨辦事處 金管會准了

為拓展金融服務領域、建立更綿密的全球服務網絡，台北富邦銀行向金管會提請申設澳洲雪梨辦事處並於22日獲得核准，北富銀的海外...

民營銀行表態：加入紓困列車

公、民營銀行推動紓困貸款步調不同，為響應政策，銀行公會昨邀全體銀行董座以及財經四巨頭，召開銀行紓困貸款業務研討會，據悉，全數民營高層於會中表態「將加入紓困列車，保證雨天不收傘」，中信銀董事長利明献並提出兩大建議，藉此降低銀行承作的資金成本。

民銀挺紓困 保證不收傘

公、民營銀行推動紓困貸款步調不同，為響應政策，銀行公會昨（22）日邀集財經四巨頭，及全體銀行董座，召開銀行紓困貸款業務研討會，據悉，全數民營高層於會中表態「將加入紓困列車，保證雨天不收傘」。

金管會紓困統計 民銀件數多、公股金額高

金管會昨（22）日公布最新紓困統計，在財金部會不斷呼籲銀行加速作業下，銀行核准戶數比率終於突破七成，民營銀行因個人貸款等消金業務多，受理及核准的戶數明顯比公股銀行多，戶數最多的前三大，除台企銀外，都是民營銀行。

一銀紓困 擴及小規模業主

為照顧受新冠肺炎衝擊營運的小規模營業人，第一銀行自即日起配合政府低利簡易紓困方案，並擴大紓困受理對象，小規模營業人可透過第一銀行網路「防疫紓困貸款平台」或逕洽營業單位通過簡易評分後完成紓困貸款申請，第一銀行將配合以「最速件」處理，於取得申貸文件並完成開戶後，原則上三天內即可核貸。

利率愈來愈低...壽險業者只靠利差賺錢 行不通了

壽險保單責任準備金利率一旦提前在下半年調降，保費變貴，保單將更難賣，上周五會中仍有部分業者主張明年再調整；由於利率愈來愈低，金管會保險局也請業者多思考不應只靠利差賺錢。

壽險責準率 7月下調

責任準備金利率調整、整頓高儲蓄險的壽險保單死亡保障門檻，及利變保單宣告利率平穩機制三大措施，預計7月1日上路，由於準備金利率調整將牽動壽險死亡保障門檻，市場預料準備金利率降幅可能會控制在一定幅度內，相對緩和。

熱門新聞

iPhone SE未開賣 通路先降價

機場沒人了！昇恆昌殺進農會賣精品

紓困2.0方案全面啟動 蔡英文：從弱勢開始發現金

騎吃到飽方案外送 Gogoro Network：商業用途需商用資費

政府逼推紓困貸款 公股銀行「衝業績」為貸而貸

拍板！漁民納入勞動部紓困計畫 每月一萬一次發三個月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。