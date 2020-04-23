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避免超額損失！石油ETF曝險降 元大投信四點回應

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
元大投信四點說明，為何元大S&P原油正2曝險不再是200%。元大投信官網
元大投信四點說明，為何元大S&P原油正2曝險不再是200%。元大投信官網

因應油價波動，元大S&P原油正2（00672L）啟動「降槓桿、轉遠期」的管控措施，但因元大投信率先調整，卻未對外正式說明，不僅市場關注，金管會也要求講明。元大投信特別於今（23）日公告，確實有因應風險的調整動作，且都符合法令規範，否則未即時控管恐出現「超額損失」。

元大S&P原油正2按基金名稱，應提供相對於單日油價表現的兩倍報酬，但不少投資人發現，基金可能因應風險，一度將曝險降到118%，代表基金僅能複製1.18倍的報酬，也會在上漲時少漲。

元大投信公告提出四點說明，首先是到4月22日為止，該基金規模22.08億元，持有西德州輕原油期貨口數3066口，曝險比例降到121%。

其次，根據期貨信託契約第16條第1項第3款規定，期信公司應採用指數化策略，將元大S&P原油正2儘可能於扣除各項必要費用後，以追蹤標指數之績效為目標。代表基金應於上市後，投資於標的指數成分期貨契約，或期貨整體曝險部位儘可能貼近基金淨值的200%，並透過每日重新平衡機制進行曝險的調整。

但元大S&P原油正2同時能考量市場或法規因素，可能使基金無法全數依指數權值比例建置部位。另依該基金信託契約第16條第1項第4款規定，上市後，基金投資於標的指數成分的原油期貨契約價值，不得低於基金淨資產價值100%。因此該基金得視市場狀況，彈性於100%~200%進行曝險調整。

第三，由於近期西德州輕原油波動驚人，4月20日晚間，5月西德州輕原油期貨甚至出現負值，依元大S&P原油正2標的指數的編製規則，基金應持倉2020年6月合約。

不過因交易所保證金水位過高，單口原始保證金高達9,350元美金，若以4月22日結算價13.78美元估算，每口西德州輕原油6月份合約的市場契約價值僅13,780美元；就原始保證金計算，其槓桿倍數僅1.47倍，已無法達到基金原始設計的2倍曝險。

另外，CME交易所也於4月20日聲明，原油期貨可以用負值交易，近月期貨價格崩跌，國際各大原油ETF如全球最大的USO，也將持倉合約移往次近月或遠月合約，以規避異常市況。故槓桿型ETF的管理運作，需審慎考量若發生單日行情下挫達50%以上，恐因曝險過高導致「超額損失」（over loss）。

元大投信表示，依4月21日市況，6月合約盤中最大跌幅達68%，公司若未即時進行緊急作為，恐已出現超額損失，故該公司係基於善良管理人的責任，在管理基金資產上恪盡心力。

第四，綜上所述，元大投信於4月22日將本基金持倉9,335口的6月份西德州輕原油期貨，轉為3,025口的7月份與774口的12月份西德州輕原油期貨，曝險為117.84%。

4月22日再將3,025口的7月份與774口的12月份西德州輕原油期貨庫存，轉為3,066口的12月份期貨，曝險部位121%，主要均係有效保障基金資產，避免超額損失，且所持有的部位皆符合信託契約規定。

元大投信 期貨

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