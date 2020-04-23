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接軌IFRS17 壽險業不動產採收益法估價要看出租率

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如／即時報導

為接軌國際、配合IFRS 17國際財報標準，金融監督管理委員會今（23）日表示，預告修定保險業財報帳列投資性不動產的適用條件，未來新購置不動產，需符合出租率與最低收益率一定標準，才能依收益法估價，否則要採成本法，將於5月15日前公告的第1季財報開始適用。

金管會表示，早自2014年3月21日，即函令保險公司得投資性不動產採用公允價值模式，衡量選用條件為保險負債面高利率等保單之流動性貼水以0.8%為上限，2019年度有效契約負債公允價值評估標準高利率等保單流動性貼水等已同前揭令規定，如今是將因應IFRS 17「保險合約」，將函令正式法制化，並廢止之前的函令，回歸國際編製準則規範。

此外，為有利保險業資產負債管理，保險業之投資性不動產後續衡量得採公允價值模式，並訂定相關配套措施。一是投資性不動產需符合出租即時利用並有收益之的定標準（出租率及最低收益率）者，其投資性不動產之公允價值，應採用收益法估價；不符合者，應採用成本法估價。

而且此出租率與最低收益，僅限依現行租賃契約為基礎評估，有期末價值者，得加計該期末價值之現值，而不含未有租約以當地租金或市場相似比較標的租金行情評估部分。且明定保險業不動產年化收益率不低於中華郵政股份有限公司牌告二年期郵政定期儲金小額存款機動利率加五碼之基準利率下限。

此外也要求保險負債經公允價值評估後，需提具準備金增提準備計畫；至於過去已投資的不動產，則可自行決定採成本法或公允價值，保險局官員表示，修法後對現行壽險業不動產做值都不造成影響。目前今年不動產已開始採公允價值評估的有五家壽險公司，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、三商美邦人壽、中壽五家，但這五家均不受此修法影響，不動產增值利益沒有變化。

保險 財報 壽險公司

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