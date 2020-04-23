五大銀行新增房貸利率1.593% 創歷史新低

國銀房貸利率再度破底、締造新猷。中央銀行今（23）日公布，五大銀行3月新承做購屋貸款536.86億元，為三個月新高，月增73.36億元；更令市場關注的是，五大銀行新增房貸利率首度跌破1.6%，3月落於1.593%，為歷史新低紀錄，月減0.018個百分點。

央行每月公布台灣銀行、土地銀行、合作金庫、華南銀行和第一銀行等五大銀行新承做房貸，合計市占率約四成，金額增減，被視為房市景氣風向球。

央行經研處副處長吳懿娟指出，3月購屋貸款增加，主要是自住戶的購屋需求、部分地區有新建案完工交屋，以及六都買賣移轉棟數增加所致。

在房貸利率部分，很多銀行積極承作優質客戶，給予較優惠的房貸利率，加上建案完工後，整批分戶貸款的利率較為優惠，以及央行3月中下旬降息1碼，眾多因素，促使3月房貸利率跌破1.6%大關、落於1.593%，為歷史最低水準。

截至第1季底，房市各項數據均顯示，新冠肺炎疫情暫時未對房市景氣造成明顯衝擊，對此，吳懿娟說，全球疫情變得比較嚴重是在3月下旬後，根據房仲業者的看法，還需要觀察4月的成交量，才能慢慢看出疫情對房市景氣的影響。

房市交易強強滾，央行統計顯示，3月六都建物買賣移轉棟數年增7.8%、月增9.9%，累計第1季，六都買賣移轉棟數年增6.8%，顯示房市交易仍屬熱絡。

央行提供資料顯示，象徵房市交易熱度的六都建物買賣移轉棟數，3月僅台南、高雄較去年同期下挫，其餘均上漲，以年增率而言，台北市大幅增長20.8%，新北市為5.1%，台中市18.7%，桃園爆增36.6%。

吳懿娟指出，3月六都有不少地區有新成屋的交屋潮，例如：桃園、台北市南港區以及台中市等。

在房價方面，3月代表中古屋價格的信義房價指數，台北市與新北市也全面走揚。其中，台北市月增1.53%、年增3.45%，新北市月增0.19%，年增0.94%。