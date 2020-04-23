強制車險重複投保　車主可望多拿回逾380元

行政院今院會通過「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案。金管會保險局今表示，過去有部分車主會發生重複投保強制車險的情況，草案修正過後，重複投保的汽車車主保費可以多拿回381元，機車車主可以多拿回177元至249元，目標本會期送立法院審議。

保險局表示，今政院通過的「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案，其中1條是要保人重複投保，依法後面生效的保單必須撤銷，過去撤銷契約退還保費會被扣業務費用與健全保險費用，但這次修正後，改成僅扣除健全保險費用。換言之，重複投保的保戶可以拿回絕大部分的保費。

保險局說明，健全保險費用以汽車來說約5.86元，機車一年期是3.53元、2年期是4.25元；而業務費用，汽車約381.94元，機車一年期約177.47元、2年期約249.1元。未來修法過後，等於民眾只會被扣3至5元，其餘保費全部都會歸還，可以減輕要保人財務負擔。

根據保險局統計，2018年汽機車強制車險重複投保共約2萬多件。保險局指出，車險發生重複投保，大部分原因可能是保單到期前收到續保通知書，有家人先去繳費，但車主後來再去繳費，又或是想要換車或換不同投保公司，所以會發生重複投保的情況。

保險局說明，依照規定，若發生重複投保，生效在後的保單一定要撤銷，目前保發中心有建置1個資訊作業中心，當發生重複投保時，案件內容會傳給後面生效保單的保險公司，由保險公司去通知保戶，目前採行的電子式保險證平台，車主也可以在投保時去該平台查詢，避免重複投保。