影／新光金異地辦公惹議 李紀珠親上火線說明

新光金被爆出，利用自家的旅館進行居家辦公與異地辦公演練，強迫員工排班至新光金董事長吳東進開設的旅館與健身俱樂部，遭員工質疑新光此舉是想打著防疫的名號，來挹注旅館與健身房的營收。對此，新光金今臨時召開記者會表示，這是異地辦公「演練」，而非員工實際的居家辦公。針對外界質疑的關係人交易，新光金也強調，一切都會依法辦理。

新光金異地辦公惹出爭議，新光金副董李紀珠今下午臨時召集包括法務長簡維能、人力資源部資深副總經理邱立權、法遵長高全國、不動產部副總經理盧麒堯等金控各級主管，親上火線召開記者會說明。 新光金異地辦公惹出爭議，新光金副董李紀珠（右）今下午臨時召集包括法務長簡維能（左）等金控各級主管，親上火線召開記者會說明。記者胡經周／攝影 新光金異地辦公惹出爭議，新光金副董李紀珠親上火線召開記者會說明。記者胡經周／攝影