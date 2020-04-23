影／新光金異地辦公惹議 李紀珠親上火線說明
新光金被爆出，利用自家的旅館進行居家辦公與異地辦公演練，強迫員工排班至新光金董事長吳東進開設的旅館與健身俱樂部，遭員工質疑新光此舉是想打著防疫的名號，來挹注旅館與健身房的營收。對此，新光金今臨時召開記者會表示，這是異地辦公「演練」，而非員工實際的居家辦公。針對外界質疑的關係人交易，新光金也強調，一切都會依法辦理。
新光金異地辦公惹出爭議，新光金副董李紀珠今下午臨時召集包括法務長簡維能、人力資源部資深副總經理邱立權、法遵長高全國、不動產部副總經理盧麒堯等金控各級主管，親上火線召開記者會說明。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言