鼓勵紓困 銀行今年申設分行可加分

金管會今（23）日表示，銀行辦理紓困績優者，今年11月銀行申設分行將可以加分，且今年核准家數，將不受去年分行裁撤家數上限限制。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，依規定，符合財務業務指標條件的銀行及信合社，可在每年5月及11月向金管會申請增設分支機構。

經核算今年度應符合「本國銀行及信用合作社前三年（106年至108年）平均稅前淨值報酬率」條件為9.16%，符合這項條件，可以申設分支機構的銀行有15家、信合社11家。

黃光熙表示，為獎勵今年3月1日起至9月30日間辦理紓困振興貸款績優的本國銀行，其辦理情形也將列入今年11月評核的有利項目。

前一年分行裁撤家數有六家，依往例，當年金管會核准設立的分行家數，原則上不會超過前一年分行裁撤家數。

至於今年是否只會核准六家分行？黃光熙表示，這只是參考，要依評核結果。換言之，考量今年為鼓勵銀行辦理紓困，核准家數不會只限六家。