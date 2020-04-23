央行降融通利率 金管會不跟進再降提呆比率
銀行公會22日邀請公、民營銀行討論紓困事宜，會中銀行業者提出兩建議，央行轉融通2,000億元給銀行的利率從0.25%降至0.1%，及金管會將呆帳提列比率從0.5%再降至0.25%。央行今（23）日宣布採納業者建議，金管會則表示目前沒有規劃再降。
金管會銀行局副局長黃光熙表示，銀行針對授信資產提列呆帳準備，主要目的是因應信用風險提高，或景氣反轉時可能遭受損失。
目前對正常授信資產提列備抵呆帳比率1%，這次辦理紓困，央行轉融通2,000億元，考量信保基金提供九到十成保證，考量轉融通資金利率0.25%，對這類紓困貸款，提列備抵呆帳比率降至0.5%。
黃光熙表示，降到0.5%，已考量維持銀行風險承擔能力，及提高銀行承作紓困意願。
對於民營銀行希望再降至0.25%？黃光熙說: 「目前無此規劃。」
對於央行轉融通利率已從0.25%降到0.1%，銀行資金成本再降，為何金管會不再同步調降呆帳提列比率？金管會官員表示，利率跟備呆提列兩者是不同的東西。
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