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全球財政緊繃 劉憶如：台灣有籌碼

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「相較於世界其他國家，台灣在金融與財政上都還有籌碼可因應。」北威論壇23日解讀疫情下全球貨幣與財政政策，北威董事總經理劉憶如表示，全球化供應鏈斷鏈的傷害前所未有，財政籌碼有限、利率很難下調，未來疫情結束後黃金仍將扮演避險角色。先解封的中國，也將優先復甦。

經濟傷害前所未有

「因為傷害是前所未有，所以因應也是前所未有。」劉憶如表示，以前不管多少次經濟衰退，從來沒有像現在大家都不能出門，關在家裡，過去最大的衰退就是1930年的大蕭條，因為全球的需求突然不見了，生產出來的東西賣不掉，而造成很大的傷害。但1930年跟2008年金融海嘯所沒有遇到的，就是本次全球供應鏈的斷鏈。

劉憶如表示，很多國家輪流在爆發嚴重疫情，導致部分的產業供應斷鏈，這是全球化走到今天的特殊結果，是過去沒有的現象。而財政政策的因應已經是不計代價，只能不顧以後，先做好現在再說，但後面的代價才是最令人憂心的，貨幣政策也只是短期有效，長期效益不大。

金融救市、財政救世

「金融政策倚天劍是救市場的『市』，財政政策屠龍刀是救世界的『世』。」台大經濟系名譽教授林建甫表示，這次服務業受創程度遠超金融海嘯，聯準會降息2碼時，市場解讀不是聯準會做了什麼，而是它預示著未來的行動，如果兩碼不夠，大家預料後面會再降更多，而引發恐慌，果然隨後再降4碼。「但這樣做對市場到底有沒有幫助？」

林建甫指出，為何政府堅持推折扣券？折扣券不去用就沒有效，而消費券是一定要花完，就會顯現效果。2008年如果沒有消費券，很多中小企業已經倒了，不能因為沒倒就說消費券沒用，這有選擇性偏誤的問題。他建議，現在還可以用電子消費券，可省下印刷的成本。

台大經濟系名譽教授林建甫談疫情說，中醫清肺去毒養生，西醫研發病毒疫苗，中西醫要結合。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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疫情 消費券 金融海嘯

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