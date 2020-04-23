101大樓旅客大減 中華信評估業績衰退三成

國際觀光市場停滯將使觀景台收入以及101購物中心遊客的消費大幅降低，而消費者信心的漸失與非必要性支出的減少，使營收面臨下滑風險。中華信評預期，台北金融大樓2020年的信用指標將會惡化，主要原因在於觀景台與購物中心的營運現金流量產生能力恐將大幅下滑，估銷售業績將較去年同期下降31%至35%。

基於此，中華信評將台北金融大樓的長期發行體信用評等展望由「穩定」調整為「負向」，同時確認台北金融大樓的發行體信用評等為「twAA-/twA-1+」。

受到新冠肺炎疫情影響所致，頒布的入境管制措施與飛航禁令影響，過去幾周來的外國遊客數已趨近於零。由於感染案件數持續攀升，加上全球的旅遊禁令漸增，中華信評預期，國際旅遊的停滯狀態將至少將再維持六個月之久。

此外，出於各國政府對疫情再次爆發的擔憂，邊境管制可能會以漸進的方式逐步取消。再者，對於感染病毒的恐懼心理可能會進一步抑制國際旅遊需求的回升。基於此，中華信評預期，國際旅遊在2020年底時僅將溫和復甦，並據此做出今年觀景台的遊客數與收入將下降達70%至80%的預測。

即使疫情在台灣獲得良好的控制，且政府未祭出社交流動禁令，民眾卻有自覺地降低了購物頻率以降低感染風險。此外，此波疫情正侵蝕整體消費者的信心，並壓抑民眾的非必要性支出。由於101購物中心中的店家多為屬非必要性消費支出的全球頂級奢侈品與時尚品牌，中華信評因此預期國人在101購物中心的支出將急遽下降。

此外，觀光市場的停滯基本上將抹去未來至少六個月的遊客營收貢獻。總體而言，中華信評預期，101購物中心2020年的銷售業績將較去年同期下降31%至35%。不過，該購物中心的高承租率、強勁的租戶組合以及穩定的底租則部分彌補了前述弱點。

中華信評也點出，由於對遊客及在零售業務上對非必要性消費支出的依賴，營運現金流量的波動性較同業為高，台北金融大樓 2020 年的 EBITDA 將下滑 32%至 36%，而復甦軌跡仍具高度不確定性，尤其是觀光市場。