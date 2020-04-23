油價變負數期貨交易爆爭議 金管會下令全面清查

金管會今（23）日表示，芝加哥商業交易所原油期貨價格4月21日出現負值，期貨商系統通常是正數，若價格負數將無法受理下單，有交易人來陳情，因系統原因造成平倉無法執行產生損失，金管會已請期貨公會洽期貨商，了解當天無法下單原因，釐清責任歸屬。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，如果投資人權益受損，可向投保中心投訴，也可以向金融評議中心申訴。

根據金管會資料，4月21日當天有交易的投資人有172人，其中有爭議，已向投保中心投訴的案件已有15件，但個案爭議情況可能不同。

蔡麗玲表示，金管會是請期貨公會要求各期貨商主動釐清，了解可能的爭議點。

蔡麗玲說，如果系統無法下單，通常透過電話也可以接受，會進一步了解各家期貨商無法下單的原因是什麼，這中間產生什麼問題，會向每家期貨商了解情況。

至於投資人若因系統無負數無法平倉，產生虧損，期貨商是否要負責？蔡麗玲表示，須進一步了解，可歸責情形及虧損問題則要回到個案，若單純因系統造成，期貨商要負部分責任。

她強調，有些投資人無法透過系統下單時，會馬上打電話，期貨商都有電話錄音。

至於那些期貨商因系統無負數問題出現投資糾紛？蔡麗玲表示，需要逐一了解。至於何時調查完成？蔡麗玲說，會儘快。

至於期貨商系統是否要全面調整？蔡麗玲表示，這是後續問題，不止國內，國外也有很多期貨商如此，因過往從未發生負數。