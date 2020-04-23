原油期貨價格轉負　期貨商系統無法下單爆爭議

疫情衝擊全球經濟，原油需求減少，紐約西德州中級原油（WTI）期貨在4月21日出現負數，但因國內部分期貨商系統只能出現正數，造成投資人無法下單，爆發投資爭議。金管會證期局今表示，目前了解當天有172位投資人有交易，投保中心有收到15件申訴，正請期貨公會了解各期貨商系統無法下單原因，並釐清責任歸屬。

證期局表示，過往從來沒有發生期貨交易價格變負數，國內期貨商系統設定價格大多是正數，因此出現部分期貨商系統如果出現負數，就不能受理下單的問題，投保中心已經接到民眾申訴，因為系統原因產生交易上平倉或無法執行，因此產生虧損。

證期局指出，初步了解當天有交易的共172位，目前投保中心收到的申訴有15件，但每個個案狀況不一樣，責任歸屬涉及到賠償必須要回到個案來看，釐清個案狀況。

證期局強調，已請期貨公會洽各期貨商，釐清各家期貨商資訊系統設計，與投資人無法下單的原因，手機下單不行也是可以用電話，但如果用電話也不行下單，就要進一步釐清個案出現什麼問題。如果投資人認為權益受到損害，可以向投保中心申訴，也可以透過評議中心來做評議。後續系統怎麼調整、糾紛怎麼處理，會請期貨業者處理。