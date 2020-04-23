小確幸！汽機車強制險重複投保撤銷 可多拿回382元

小確幸！金管會保險局今（23）日宣布，擬修訂強制汽車責任保險法，一旦民眾一時不查、不小心錯誤重複投保汽車或機車險，依法要撤銷生效在後的保單時，未來只扣給公路監理機構的傳輸費用約3~6元左右，不再扣除相關業務費用，一旦失誤，汽車險費用一年可多拿回382元、機車險一年可多拿回118元，可減輕重複投保造成的消費者損失。

保險局副局長王麗惠表示，民眾每年汽機車強制責任險到期前都會收到保險公司寄來的續保通知書，過去可能車主其家人拿了單子先去繳費，但車主自己不知道又去投保造成重複投保，或是車主想投保另一家保險公司，出現前後不同保險公司的汽機車險投保時間有重疊的情形，這時候重疊時間到第一個契約屆止為止，可申請撤銷。這樣的情形以2018年為例，汽機車重複投保的保單合計約有二萬多件。

王麗惠舉例，若有車主原先1月1日投保了A保險公司的汽車險，期限至12月底止，但3月1日又投保另一家保險公司，到隔一年3月屆止，因有重複投保，依法規定一定得撤銷生效在後的保單，即3月到12月的強制險，可完全撤銷，原本依原法律會扣二筆費用，包括給公路監理機構的傳輸費用，以及給保險公司的業務費用，未來只付前者。

為有利車主權益及實務作業紛爭，因此行政院23日已通過未來撤銷重複保險契約時，僅扣除「健全保險費用」，即付給公路監理機構的相關傳輸、查詢等費用，這部份汽車險每單是5.86元 、機車險一年期每單3.53元 二年期是4.25元。（小數點後金額在保費扣完後四捨五入）

至於過去撤銷重複保單，原本還會收一筆業務費用，汽車險一年約381.94元機車一年期117.47元、二年期249.1元，王麗惠說「重複投保是一時錯誤」因此不再扣大的業務費用，只扣小的那筆，未來重複投保撤銷的費用將極微少，可拿回絕大多數的保險費。

此外，王麗惠也說，民眾一旦失誤重複投保，保發中心的資訊作業中心會通知第二份保單的保險公司，要求它通知保戶來申請撤銷。此外也有設立強制車險電子式保險證平台，方便保險公司即時查核，有利重複投保人撤銷拿回保費。行政院會今日通過後，後續要再送立法院審議，會積極跟立法院溝通。期待最氞一次會期能排進立法院議程，儘速通過。