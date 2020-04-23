針對爆料 新光金：沒裁罰、也沒所謂的利益輸送

新光金控員工向媒體爆料，新光金控「居家辦公」要求員工到新光金控子公司新光人壽投資剛落成的新板傑仕堡入住，涉及200多萬元的花費，是否損害新光金股東權益？新光金控今（23）日對此舉行臨時記者會，由副董事長李紀珠等高層出席，新光金強調，單筆500萬以內的案子根據授權辦法經由經理部門做核決。

新光金控強調，但因為統計後發現，該案子會超過500萬元，根據金控法45條規定，將會提報4月28日董事會。

新光人壽法遵長高全國強調，本案並沒有外界說的裁罰情形，也沒有所謂的利益輸送，利害關係人交易內部要求檢具不優於同業對象相關比價才能進行，此次在報導之前，4月初，新光金就統計認為會超過500萬，因此會就此相關提案提送4月的董事會。

新光人壽法務長簡維能表示，公司對利害關係人交易一切非常重視，有關於厲害交易人會依法辦理。

新光金控並透露，對於這次新落成的新板傑仕堡，台新金、王道銀都有提出想要承租園區辦公有興趣。

新光金控表示，此次選擇此處做員工訓練異地辦公，辦理訓練課程，新光人壽同仁最多、約224位，關係企業加起來有475位，訓練完，會規劃這些同仁在家辦公一個星期。

而選擇在此訓練的目的有三。第一，檢測公司內網是否順利；第二，向同仁介紹該樓；第三，這地方將來希望是全國最大訓練中心，希望協助不動產使用者回饋訊息，提供回饋意見。

至於4月28日的董事會當天是否會通過該案？簡維能回應，會將其他相關同樣條件、同樣住宿條件或相關活動條件做比較，一般會用價格比較，假設有些特殊性狀況無法比較，就會用會計師意見做決定。

新光金控表示，要做到營運不中斷，異地辦公有其必要性，新大樓落成，做異地辦公的培訓，畢竟要測試配備與使用設備的適當性等。