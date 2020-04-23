央行：中小企業貸款融通「降息」 由0.25%降至0.1%

為提高銀行承作中小企業紓困貸款的承作意願，中央銀行今（23）日宣布，自27日起調降銀行向央行申請融通的適用利率，由原本0.25%降為0.1%，可大幅降低銀行資金成本。

為紓困受新冠肺炎疫情衝擊的中小企業，中央銀行首波宣布推出2,000億元的中小企業專案貸款，央行業務局局長陳一端今日表示，未來央行將視疫情需要調整融通額度，由目前的2,000億元進一步提高為4,000億元。

陳一端指出，自27日起，調降銀行向央行申請融通利率，由，0.25%降為0.1%，而銀行對中小企業貸款利率維持不變（介於1%~1.5％）。

因此，在不考慮作業成本前提下，銀行貸款給需要紓困的中小企業，放款利率若為1%，銀行向銀行融通利率只有0.1%，中間的利差為0.9個百分點，為銀行可賺進的利差。

考量小規模營業人與基層金融機構往來密切，央行宣布，自5月4日起將基層金融機構納入小規模營業人檢疫申貸方案辦理機構，農漁會信用部透過農業金庫彙整向央行申請專案融通，信合社透過合作金庫銀行彙整後向央行申請專案融通。

銀行承作央行專案貸款有三種，首先，中小企業信保基金提供九成以上信用保證的新承作貸款，額度最高200萬元，利率不超過1%（央行專案融通利率加0.75個百分點）。

第二、由銀行徵提擔保品的新承作貸款，額度最高600萬元，利率不超過1.5%（央行專案融通利率加1.25個百分點）。

第三、針對小規模營業人（限有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準的營業人），每戶最高50萬元、信用保證成數為10成，利率不超過1%（央行專案融通利率加0.75個百分點)，銀行承作本貸款方案可搭配政府相關紓困振興貸款措施。