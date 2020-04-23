異地辦公涉嫌「自肥」？新光金：僅是演練　

新光金今被爆出，利用自家的旅館進行居家辦公與異地辦公演練，強迫員工排班至新光金董事長吳東進開設的旅館與健身俱樂部，遭員工質疑新光此舉是想打著防疫的名號，來挹注旅館與健身房的營收。對此，新光金今臨時召開記者會表示，這是異地辦公「演練」，而非員工實際的居家辦公。針對外界質疑的關係人交易，新光金也強調，一切都會依法辦理。

新光金異地辦公惹出爭議，新光金副董李紀珠今下午臨時召集金控各級主管，親上火線召開記者會說明。

李紀珠表示，防疫期間企業社會責任，新光金有義務做到營運不中斷，因此做異地辦公有其必要性，公司剛好有新板傑仕堡三棟大樓，所以作為培訓地點，測試設備與人員的情況，所以挑這三棟做遠距辦公的測試地點。

李紀珠也透露，除新光金旗下子公司外，台新金與王道銀行也有意租用新板傑仕堡三棟大樓做異地辦公場所，目前正在接洽中。

新光金人資長邱立權也表示，異地辦公及居家辦公「演練」，僅是訓練課程，涵蓋的是金控旗各子公司，包含新光醫院、新光保全等，選這三棟就是因為新蓋好，另外是設施良好，除打造成樂齡宅外也是最好的訓練中心，關係企業都可以使用，「這是訓練，目的是為防疫做準備，第一步是訓練，接下來才是實際操作。」

邱立權表示，在訓練期間各關係企業都派人參加，以新光人壽最多有220位，關係企業475位，訓練完畢後就會請同仁在家辦公一周，也就是實作上班，目前第一批居家辦公已經在前天實際實行，共有23位同仁。訓練期間主要是檢測個人配備與公司配備，例如連上VPN與公司內網是否順利等，第二是想讓同仁知道在板橋有此設施，第三目的是將來希望能成為全球最大訓練中心，同仁可以給予不動產部門回饋。

但有員工向媒體爆料，指訓練期間2天1夜的每位員工演練費用總計4400元，所有費用由公司買單，遭質疑用新光金資金去援助傑仕堡，甚至已涉及金控法第45條關係人交易程序。

新光金法務長簡維能表示，新光金對利害關係人交易很重視，一切會依法辦理，金控法45條有授權經理部門做決定，交易內容不能優於其他同業的比價，超過500萬或特殊類型要經董事會決議，上月有估算會超過500萬，因此本月初就有提案到董事會，4月28日將召開董事會，會依法辦理，交易條件與內容都寫的很清楚。

新光金法遵長高全國解釋，所謂優於其他同業，就是會把相關同樣住宿或相關活動條件的同業做比較，如果有些特殊性無法比較，就用會計師意見做決定，會拿其他相關條件來比，來做決議。