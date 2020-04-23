三王齊漲台股收漲58.77點 三大法人賣超33.46億

閱讀，可以豐富孩子們的視野，讓孩子擁有夢想的翅膀，擁有改變世界的力量。玉山銀行及玉山志工基金會持續協助偏鄉地區或資源相對缺乏的小學改善閱讀環境，上周五（17）日於嘉義縣朴子國小打造第151所玉山圖書館，讓更多的孩童享受閱讀，開啟孩子們改變未來的知識之窗。

2020-04-19 23:34