三王齊漲台股收漲58.77點 三大法人賣超33.46億
台股今（23）日開高後一度衝達10,462.7點，蘋概三王齊揚，股王大立光收在3,740元，漲幅1.63%，但盤中一度小翻黑，終場以10,366.51點作收，上漲58.77點，成交量1,547.63億元；三大法人賣超33.46億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超39.6億元，投信買超13.78億元，自營商賣超（合計）7.65億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.57億元，自營商（避險）賣超5.08億元。
台股今日以10,370.13點紅盤開出，權值股領軍下一度大漲逾150點，但在拉高後賣壓隨著出籠，一度翻黑下探至10,294.88點，終場以10,366.51點作收，漲幅0.57%。
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