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防疫迎母親節 台新銀行推五星飯店美饌外帶優惠

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台新銀行母親節美食外帶優惠。 圖／台新銀行提供
台新銀行母親節美食外帶優惠。 圖／台新銀行提供

新冠肺炎疫情持續嚴峻，民眾都積極配合政府各項防疫措施，減少不必要的外出及群聚選擇儘量宅在家中，也因此次疫情影響，民眾的生活及消費型態有了明顯的轉變，對於即將到來的母親節，台新銀行建議民眾除了認真防疫之外，也可選擇提前以五星飯店外帶美饌來慰勞媽媽一年的辛勞。

為此該行特別集結13家熱門星級飯店推出五星餐點外帶美饌享55折起優惠，讓民眾輕鬆在家也能品嘗大廚掌杓的五星級料理。面對此波疫情，也有多家五星飯店提供居家檢疫者家屬住宿優惠，家屬以優惠價格輕鬆入住飯店 ，讓居家檢疫者可以放心在家檢疫，台新銀行亦配合提供入住指定飯店加碼贈「肌膚之鑰光采組」，暖心陪伴民眾共度疫情。

每年的母親節期間，民眾常常會選擇安排到五星飯店聚餐感恩媽媽辛勞，受疫情影響，台新銀行建議民眾可改以外帶或是提前在家慶祝的方式陪媽媽歡度母親節，特別集結多家熱門星級飯店推出五星餐點外帶刷卡優惠最優55折起。

優惠項目包括：台北寒舍艾美酒店單點享六折、香格里拉台北遠東國際大飯店單點享八折、台北文華東方酒店單點、便當同享85折優惠、而香格里拉台南遠東國際大飯店單點可享88折優惠。

對於偏好經典餐飲的民眾，則建議選擇台北寒舍艾美酒店四人套餐，可即享55折優惠、或是選擇台北喜來登大飯店1,200元分享餐，首購八折、續訂可享85折優惠。

台中日月千禧酒店外送持別提供民眾消費滿1,800元免運費（飯店週圍10公里內）優惠，要讓民眾宅在家中輕鬆享用星級美饌，溫馨歡度母親節，孝親心意不打折。

眾多飯店業者特別配合政府防疫旅館政策，提供居家檢疫者家屬住宿優惠訂房專案，台新銀行暖心陪伴民眾防疫，只要民眾於5月底前入住雲品溫泉酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅、礁溪老爺酒店、北投老爺酒店，刷台新卡加碼贈送限量「肌膚之鑰光采組」。

台新銀行推出眾多防疫優惠方案，要陪伴民眾共同面對此次疫情衝擊，詳情及注意事項請見台新銀行活動網站。

台新銀行母親節美食外帶優惠。 圖／台新銀行提供
台新銀行母親節美食外帶優惠。 圖／台新銀行提供

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