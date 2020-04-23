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新北板信商銀加碼半年利息補貼 逾百企業受惠

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，為協助受影響之新北市企業降低紓困資金取得成本，新北市府獲板信商業銀行支持，共同推出「急救貸」專案，自即（23）日起，針對申請經濟部營運資金貸款之新北市企業，將加碼進行六個月之部分利息補貼，協助企業渡過疫情困境，預估逾百家企業受惠。

新北市經發局表示，新冠肺炎疫情剛開始之際，新北市政府即提出紓困計畫以「急、速、寬、減、補、平」六大原則，加速啟動各項措施，更於今年度3月召開之「新北市產業發展諮詢委員會」，向工商團體領袖及大型指標企業負責人喊話照顧好自家員工，務求讓產業及生活回復正軌。

其中，新北市產諮會委員之一的板信商銀劉炳輝董事長在會後表示「在地企業，在地相挺」，願配合新北市府政策，提供最高500萬元，協助企業支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金之資金需求，共同面對疫情困境。

新北市「急救貸」專案規劃自經濟部資金紓困振興貸款方案取得「營運資金貸款」紓困資金之本市企業，由原經濟部貸款利息補貼六個月，新北市加碼進行第七個月至一年之部分利息補貼，以支應員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金之資金需求，自即日起全台板信商業銀行分行皆可受理。

為協助企業渡過疫情期間之資金缺口難關，新北市府也隨時向經濟部及金管會等相關部會反映各貸款計畫之企業建議，如申請文件及程序繁複、小規模商業無法提供營業額下降之證明文件，及貸款利息補貼期間延長等內容，已獲金管會等部會回應調整，並進行修正。

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