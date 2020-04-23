快訊

新莊挑水巷老屋遭拆 苦無文資銀行保存珍貴建材

騎吃到飽方案外送限期轉商用專案 違者5月10起直接罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府逼推紓困貸款 公股銀行「衝業績」為貸而貸

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院舉行紓困振興方案「金融國家隊力挺台灣產業」記者會，政委龔明鑫、央行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄和公股行庫董事長等大陣仗說明政策。記者邱德祥／攝影
行政院舉行紓困振興方案「金融國家隊力挺台灣產業」記者會，政委龔明鑫、央行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄和公股行庫董事長等大陣仗說明政策。記者邱德祥／攝影

新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院力推紓困貸款，要求銀行迅速放款，以解中小企業燃眉之急，不過有公股銀行行員透露，許多公股銀行把紓困貸款當作業績在衝，未把紓困資源送到需要的人手中。

面對疫情紓困，蔡政府力推防疫千億保等振興貸款措施，但日前遭立委質疑執行率過慢。為此，行政院長蘇貞昌加重力道，上周召集公股行庫高層開會督軍，要求「紓困第一！儘速准貸！」銀行公會昨亦找全體國銀開會，重述行政院紓困記者會內容，盼民營銀行也搭上紓困列車。

行政院今通過紓困特別預算案，送立法院審議，各項現金補貼方案預備上路。然而，有公股銀行行員透露，行政院頻頻施壓，不少公股銀行已要求第一線人員把紓困貸款，尤其小額貸款的部分，當作業績在衝，有的銀行還要求每人至少要生出一件，而接下來則瞄準即將啟動的勞工紓困貸款10萬元。

他指出，很多只是做數字，經理還會配業績，結果很多貸出來再去還原本的貸款，有浪費紓困金之嫌；甚至有公司不必紓困，也被要求配合展延湊數字。

他也解釋，公股銀行為求表現，會尋求長期與銀行配合的公司戶幫忙，再加上紓困利息低，多數公司戶也有意願幫忙捧場。而一旦紓困貸款出了銀行，到別家銀行做什麼用途，便無從得知，有人就會想拿去投資或還原本比較高利率的貸款。

他說，公司戶的體質也不用特別好，只要符合規定，就會盡量被導引到紓困方案，由於現在只是剛開始，後面不知道目標額會訂多高，所以大家能做都會盡量做。

對於很多一線人員而言，便成良心事業，一旦配業績，反正案子進來再說，賠是賠公司的或是國家的信保基金，許多待退經理也顧不及授信品質，「反正到時都退休了」。

疫情紓困

延伸閱讀

民營銀行表態：加入紓困列車

金管會紓困統計 民銀件數多、公股金額高

航空業500億元專案融通方案 交通部完成審查

大企業搶小公司救命紓困金 美國財長警告吐出來

相關新聞

政府逼推紓困貸款 公股銀行「衝業績」為貸而貸

新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院力推紓困貸款，要求銀行迅速放款，以解中小企業燃眉之急，不過有公股銀行行員透露，許多公股銀行把...

北富銀申設澳洲雪梨辦事處 金管會准了

為拓展金融服務領域、建立更綿密的全球服務網絡，台北富邦銀行向金管會提請申設澳洲雪梨辦事處並於22日獲得核准，北富銀的海外...

民營銀行表態：加入紓困列車

公、民營銀行推動紓困貸款步調不同，為響應政策，銀行公會昨邀全體銀行董座以及財經四巨頭，召開銀行紓困貸款業務研討會，據悉，全數民營高層於會中表態「將加入紓困列車，保證雨天不收傘」，中信銀董事長利明献並提出兩大建議，藉此降低銀行承作的資金成本。

民銀挺紓困 保證不收傘

公、民營銀行推動紓困貸款步調不同，為響應政策，銀行公會昨（22）日邀集財經四巨頭，及全體銀行董座，召開銀行紓困貸款業務研討會，據悉，全數民營高層於會中表態「將加入紓困列車，保證雨天不收傘」。

金管會紓困統計 民銀件數多、公股金額高

金管會昨（22）日公布最新紓困統計，在財金部會不斷呼籲銀行加速作業下，銀行核准戶數比率終於突破七成，民營銀行因個人貸款等消金業務多，受理及核准的戶數明顯比公股銀行多，戶數最多的前三大，除台企銀外，都是民營銀行。

永豐銀32億聯貸今簽訂 土地變更地面型太陽能首例

永豐銀行統籌主辦大亞集團旗下心忠電業股份有限公司台幣32億元聯貸案，今天簽訂聯合授信合約，資金用於台南學甲太陽能電廠，這也是國內第一件經政府核准的私人土地變更地面型太陽能電廠。

3大航空哩程卡 首刷比一比

若不是這次疫情攪局，國人旅遊風氣只會越來越盛，因此各發卡銀行向來積極爭取發行航空卡，但業界中止航空聯名卡後，立刻換發航空哩程卡也有前例，花旗銀行在2016年中止長榮航空聯名卡後，立刻發行花旗寰旅世界卡，甚至2020年起改為主推Prestige卡；另外在哩程信用卡中還有一張討論度相當高的是星展銀行的飛行世界卡；這幾張卡片都能自由兌換各航空聯盟哩程數，首刷禮、消費累積都具有一定競爭力。

哩程累積超前部署 航空卡仍夯

滙豐銀行與華航合作發行的華航聯名卡，長達十年合作關係將在6月底畫下休止符，為留住卡友，原本華航聯名卡持卡人將陸續收到換發新卡「滙豐旅人卡」通知，依然主打旅行優惠、哩程累積，盡管現在新冠肺炎疫情衝擊，大家不能出國，但銀行業者認為哩程累積也需要超前部署，現在正是累積哩程、等待疫情明朗撥雲見日之後飛出去的最佳時機。

金融業超前部署！隔離管理學：每通電話都錄音 提醒「不能做的事」

對於極度講究資安的金融業，讓員工在家上班，絕對不是搞定視訊會議而已。軟硬體的技術問題外，管理也得「軟硬兼施」，才能確保每個螺絲如常鎖緊。

關心遊覽車產業 永豐銀總座：遊覽車申請車貸展延增高

永豐銀總經理莊銘福今（22）日指出，新冠肺炎疫情爆發後，觀察個人戶中遊覽車申請車貸展延還款比例升高，凸顯觀光業旅遊人口消...

世界地球日50周年 南山人壽全台大樓關燈1小時

2020年適逢世界地球日50周年，南山人壽宣布響應台灣環境資訊協會所舉辦的活動，參加行動宣言大串聯、全臺自有大樓參與「E...

一銀紓困 擴及小規模業主

為照顧受新冠肺炎衝擊營運的小規模營業人，第一銀行自即日起配合政府低利簡易紓困方案，並擴大紓困受理對象，小規模營業人可透過第一銀行網路「防疫紓困貸款平台」或逕洽營業單位通過簡易評分後完成紓困貸款申請，第一銀行將配合以「最速件」處理，於取得申貸文件並完成開戶後，原則上三天內即可核貸。

熱門新聞

沒勞保也能借！勞工紓困貸款10萬 下周一公布申請細節

趕快查看帳戶！勞工3萬元紓困金陸續入帳

知名教授沈中華胃癌辭世 享壽60

無勞保者受疫情影響 蘇麗瓊：可請急難救助金 認定寬

紓困火力全開！5.8萬名自營業者明入帳3萬補助

iPhone SE未開賣 通路先降價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。