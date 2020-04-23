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政府逼推紓困貸款 公股銀行「衝業績」為貸而貸
新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院力推紓困貸款，要求銀行迅速放款，以解中小企業燃眉之急，不過有公股銀行行員透露，許多公股銀行把紓困貸款當作業績在衝，未把紓困資源送到需要的人手中。
面對疫情紓困，蔡政府力推防疫千億保等振興貸款措施，但日前遭立委質疑執行率過慢。為此，行政院長蘇貞昌加重力道，上周召集公股行庫高層開會督軍，要求「紓困第一！儘速准貸！」銀行公會昨亦找全體國銀開會，重述行政院紓困記者會內容，盼民營銀行也搭上紓困列車。
行政院今通過紓困特別預算案，送立法院審議，各項現金補貼方案預備上路。然而，有公股銀行行員透露，行政院頻頻施壓，不少公股銀行已要求第一線人員把紓困貸款，尤其小額貸款的部分，當作業績在衝，有的銀行還要求每人至少要生出一件，而接下來則瞄準即將啟動的勞工紓困貸款10萬元。
他指出，很多只是做數字，經理還會配業績，結果很多貸出來再去還原本的貸款，有浪費紓困金之嫌；甚至有公司不必紓困，也被要求配合展延湊數字。
他也解釋，公股銀行為求表現，會尋求長期與銀行配合的公司戶幫忙，再加上紓困利息低，多數公司戶也有意願幫忙捧場。而一旦紓困貸款出了銀行，到別家銀行做什麼用途，便無從得知，有人就會想拿去投資或還原本比較高利率的貸款。
他說，公司戶的體質也不用特別好，只要符合規定，就會盡量被導引到紓困方案，由於現在只是剛開始，後面不知道目標額會訂多高，所以大家能做都會盡量做。
對於很多一線人員而言，便成良心事業，一旦配業績，反正案子進來再說，賠是賠公司的或是國家的信保基金，許多待退經理也顧不及授信品質，「反正到時都退休了」。
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