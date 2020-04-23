快訊

傳病危？陸官媒曝金正恩回電敘利亞 暗示北韓一切如常

示威者捕抓潮？香港「磚頭致死案」謀殺起訴的司法爭辯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北富銀申設澳洲雪梨辦事處 金管會准了

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
台北富邦銀行向金管會提請申設澳洲雪梨辦事處並於22日獲得核准。圖／北富銀提供
台北富邦銀行向金管會提請申設澳洲雪梨辦事處並於22日獲得核准。圖／北富銀提供

為拓展金融服務領域、建立更綿密的全球服務網絡，台北富邦銀行向金管會提請申設澳洲雪梨辦事處並於22日獲得核准，北富銀的海外布局可望再添新生力軍。

北富銀表示，澳洲政經環境穩健、法規健全且監管嚴明，聯貸市場規模可觀，稅制架構亦有利於海外銀行參與其國際聯貸，於澳洲第一大城雪梨設立據點不僅可深入了解當地市場、產業發展及商情，並可蒐集並評估當地金融相關產業資訊如銀行、證券、保險或Fintech等並進行互相交流與觀察，以探詢未來合作事項或投資商機。

北富銀以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景，公司表示，積極擴大全球布局，為台商接軌國際的最佳金融夥伴。目前北富銀在台、港、中、越、星、印尼等國家皆已設有服務據點，這次將觸角延伸至澳洲，則希望能將各地金融資源進一步相互串聯，形成更綿密完整的泛太平洋金融服務網，針對台商經營需求及當地產業發展進行更廣泛的區域整合，全方位滿足企業夥伴在資金、投資、避險及財務等各層面的金融需求，提供完整優質的跨區金融服務，與企業夥伴及當地產業攜手共創三贏。

延伸閱讀

券商經營私募基金 准了

金管會紓困統計 民銀件數多、公股金額高

追究WHO拖延通報疫情 澳洲總理：比照武器調查辦理

富邦申設澳洲雪梨辦事處 金管會同意

相關新聞

北富銀申設澳洲雪梨辦事處 金管會准了

為拓展金融服務領域、建立更綿密的全球服務網絡，台北富邦銀行向金管會提請申設澳洲雪梨辦事處並於22日獲得核准，北富銀的海外...

民營銀行表態：加入紓困列車

公、民營銀行推動紓困貸款步調不同，為響應政策，銀行公會昨邀全體銀行董座以及財經四巨頭，召開銀行紓困貸款業務研討會，據悉，全數民營高層於會中表態「將加入紓困列車，保證雨天不收傘」，中信銀董事長利明献並提出兩大建議，藉此降低銀行承作的資金成本。

民銀挺紓困 保證不收傘

公、民營銀行推動紓困貸款步調不同，為響應政策，銀行公會昨（22）日邀集財經四巨頭，及全體銀行董座，召開銀行紓困貸款業務研討會，據悉，全數民營高層於會中表態「將加入紓困列車，保證雨天不收傘」。

金管會紓困統計 民銀件數多、公股金額高

金管會昨（22）日公布最新紓困統計，在財金部會不斷呼籲銀行加速作業下，銀行核准戶數比率終於突破七成，民營銀行因個人貸款等消金業務多，受理及核准的戶數明顯比公股銀行多，戶數最多的前三大，除台企銀外，都是民營銀行。

永豐銀32億聯貸今簽訂 土地變更地面型太陽能首例

永豐銀行統籌主辦大亞集團旗下心忠電業股份有限公司台幣32億元聯貸案，今天簽訂聯合授信合約，資金用於台南學甲太陽能電廠，這也是國內第一件經政府核准的私人土地變更地面型太陽能電廠。

3大航空哩程卡 首刷比一比

若不是這次疫情攪局，國人旅遊風氣只會越來越盛，因此各發卡銀行向來積極爭取發行航空卡，但業界中止航空聯名卡後，立刻換發航空哩程卡也有前例，花旗銀行在2016年中止長榮航空聯名卡後，立刻發行花旗寰旅世界卡，甚至2020年起改為主推Prestige卡；另外在哩程信用卡中還有一張討論度相當高的是星展銀行的飛行世界卡；這幾張卡片都能自由兌換各航空聯盟哩程數，首刷禮、消費累積都具有一定競爭力。

哩程累積超前部署 航空卡仍夯

滙豐銀行與華航合作發行的華航聯名卡，長達十年合作關係將在6月底畫下休止符，為留住卡友，原本華航聯名卡持卡人將陸續收到換發新卡「滙豐旅人卡」通知，依然主打旅行優惠、哩程累積，盡管現在新冠肺炎疫情衝擊，大家不能出國，但銀行業者認為哩程累積也需要超前部署，現在正是累積哩程、等待疫情明朗撥雲見日之後飛出去的最佳時機。

金融業超前部署！隔離管理學：每通電話都錄音 提醒「不能做的事」

對於極度講究資安的金融業，讓員工在家上班，絕對不是搞定視訊會議而已。軟硬體的技術問題外，管理也得「軟硬兼施」，才能確保每個螺絲如常鎖緊。

關心遊覽車產業 永豐銀總座：遊覽車申請車貸展延增高

永豐銀總經理莊銘福今（22）日指出，新冠肺炎疫情爆發後，觀察個人戶中遊覽車申請車貸展延還款比例升高，凸顯觀光業旅遊人口消...

世界地球日50周年 南山人壽全台大樓關燈1小時

2020年適逢世界地球日50周年，南山人壽宣布響應台灣環境資訊協會所舉辦的活動，參加行動宣言大串聯、全臺自有大樓參與「E...

永豐銀主辦大亞32億元聯貸案 助攻地面型太陽能

永豐銀行統籌主辦大亞集團旗下心忠電業股份有限公司32億元聯貸案，今（22）日正式簽訂聯合授信合約。

新台幣開盤 貶值3.8分

新台幣今（22）日早盤以30.140元兌1美元，貶值3.8分開出。

熱門新聞

沒勞保也能借！勞工紓困貸款10萬 下周一公布申請細節

趕快查看帳戶！勞工3萬元紓困金陸續入帳

酷碰券近乎跳票 經濟部：不排除發放等同現金的消費券

知名教授沈中華胃癌辭世 享壽60

無勞保者受疫情影響 蘇麗瓊：可請急難救助金 認定寬

紓困火力全開！5.8萬名自營業者明入帳3萬補助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。