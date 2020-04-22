央行降息預期升溫 5年公債利率創歷史新低

新冠肺炎疫情衝擊國內外景氣，央行副總裁嚴宗大日前赴立法院報告時透露，台灣仍有降息空間，市場預料央行第2季降息機率仍高，債市吹起多頭號角，5年公債殖利率今（22）日續探歷史新低水準。

「央行立法院報告聽起來偏向保守悲觀，U型復甦的意思就是需要比較長的時間才能恢復，代表第2季還有很高的機率會降息」，資深債券商主管說。

央行若持續降息，首先受惠的就是短券，因此，5年期公債持續破底，至於較長天期的10年期公債，雖同步下跌，但尚未突破先前締造的歷史新低紀錄。

櫃買中心資料顯示，5年公債殖利率今日下跌1.05個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），落於0.3711%，續創歷史新低，盤中最低跌至0.369%，同步寫下盤中新低紀錄。

至於10年期公債，今日收在0.472%，下跌1.39個基本點，距離3月11日0.44%的歷史低點，僅剩3.2個基本點。

「這次病毒的衝擊太廣泛，各行各業都受到衝擊，這也是為什麼，全球央行都緊急採取了寬鬆貨幣政策救市」，券商主管說。