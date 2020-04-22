兆豐銀小額營業人貸款年限拉長至三年 估50萬攤商受惠

主要提供大型集團戶金融服務的兆豐銀，此次在紓困中也盡全力協助，不同其他公股銀行，該行「小規模營業人敦親睦鄰」貸款專案，期限最長可達3年，若借款的小型商號受疫情衝擊太大，無法一年到期就還本，也可以選擇等到疫情稍緩和，第2年以後再開始還本，依現行利率計算第二年利率則是介於2%~2.5%之間，條件相當優惠，預估全台約50萬家的攤商、小型店家可望因此受惠。

兆豐銀表示，此次面對各行各業大大小小急待紓困的企業、各類小型商號以及受疫情衝擊的小規模營業人，還有許多受疫情嚴重影響個人，對兆豐銀行的同仁來說，即便屬性跟兆豐原本經營的大企業不同，作業流程也大相逕廷，但以關懷客戶角度出發，以更簡便的申辦方式來協助客戶融資，讓申辦效率提高不少，也因此兆豐銀行在董事長張兆順20日宣布啟動「小規模營業人敦親睦鄰專案」後，國內108家分行預計本周會超過500戶的進件量，讓有資金需求的企業能在第一時間取得融資資金。

此次配合政策開辦的「小規模營業人」貸款，兆豐銀行藉此機會「敦親睦鄰」讓分行周邊待紓困的小頭家都能有資金活水，不但配合政府紓困原則，拚時效性，收件三天內就能核貸，所關懷的對象，包括水電行、眼鏡行、玻璃行及寵物美容店等等，這些受到疫情嚴重衝繫的小頭家，只要具備稅籍登記且為免開統一發票的攤商店家，有信保基金十足保證，每戶最多可申貸 50 萬元、利率只要 1%，第一年只要支付5,000元的利息，相當於每個月只要付417元，就可以渡過暫時的難關。

此次，雖是配合政策，很多行庫的借款期限只有一年，但兆豐銀行「小規模營業人敦親睦鄰」貸款專案，期限最長可達三年，如果借款的小型商號受疫情衝擊太大，無法一年到期就還本，也可以選擇等到疫情稍緩和，第二年以後再開始還本，依現行利率計算第二年利率則是介於2%~2.5%之間，條件相當優惠。預估全台約 50 萬家的攤商、小型店家可望因此受惠。