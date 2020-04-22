央行超前部署放錢機制測試 對50家業者釋金19.46億元

中央銀行今（22）日執行小規模附買回測試操作，包括國銀、中華郵政、農業金庫、票券公司約50家金融機構共同參加，測試標的為1天期的央行定存單，利率0.11%，央行午後公布測試結果，總共對金融機構釋出資金19.46億元。

央行辦理小規模附買回測試操作，被市場視為解決金融機構流動性問題的「超前部署」，為未來銀行可能發生金融危機時的應變機制預作準備。

央行本次測試操作，每家金融機構申報金額以5,000萬元為上限，測試過程順暢。

「世代交替，很多年輕人都不知道做法了，所以要定期進行測試，算是一種練兵」，央行官員說。

央行實施附買回操作，代表央行主動對市場釋出資金，央行前一次實施附買回操作的紀錄是在2008年國際金融海嘯時期，當時曾對市場放出784億元資金，解救市場的流動性危機。

央行指出，公開市場操作機制原已具備附買回操作工具，包括一般附買回與擴大附買回操作，其中擴大附買回操作為2008年9月為因應全球金融危機，增加特殊情況下的操作機制，擴增操作對象及延長附買回期限，使操作機制更具彈性。

央行表示，目前銀行體系資金充裕，央行公開市場操作主要以發行定期存單為主；為因應國際市場高度不確定性，必要時，央行可搭配附買回操作，以適度挹注市場流動性，有助維持市場利率水準之平穩。

為確保金融機構操作人員熟悉央行各項操作工具的作業流程，宜定期進行測試操作；如美國Fed與瑞士央行，均定期進行各項公開市場操作工具之小規模測試操作。

央行指出，原則上每年就央行定期存單與公債兩項合格標的，擇期各進行一次測試操作，並視情況調整測試操作頻率。