保險費列舉扣除 有四種情況不行申報

報稅季節來臨，元大人壽提醒民眾，申報個人綜合所得稅時，若選擇採用列舉扣除額方式申報者，別忘了其中有一項是人身保險費，每人每年額度為24,000元；而全民健康保險費，包含一般保費及補充保費則不受24,000元扣除額之限制，可單獨全額列舉。此外，對於短時間內無法拿出一筆現金繳稅之民眾，元大人壽建議可動用手邊的保險單向所屬保險公司申請保單借款，也不失為借錢不求人的好方法。

今（2020）年報稅截止日除了延長至6月底，財政部還釋出綜合所得稅新制申報5大重點，包括：一、增訂長照扣除額，只要符合衛生福利部公告「須長期照顧之身心失能者」，每人每年可定額減除12萬元，並追溯自108年1月1日施行，但須注意排富條款。二、薪資扣除額擇優二選一，薪資扣除額不只有固定的20萬元，也可選擇用憑證核銷「薪資必要費用」來扣除。三、調高基本生活費，每人金額從17.1萬元調高為17.5萬元，基本生活費所需費用比較基礎項目為「免稅額、標準（或列舉）扣除額與身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及長期照顧特別扣除額」7項。四、同婚合法化，同性伴侶第一次可合併報稅。五、放寬受扶養親屬「無謀生能力」認定標準。

針對列舉扣除額中的保險費，元大人壽表示，壽險、健康險、傷害險、年金險等人身保險，或勞保、就業保、國保，以及軍公教保險都是可列舉扣除的項目，民眾申報時原則上可不附保險費之繳納證明文件。但元大人壽提醒有4種情況的保險費是無法列舉扣除，包括：非納稅義務人、配偶或受扶養之直系親屬的保險費；要、被保險人非同一申報戶；非人身保險費；未經核准在台銷售之境外保單等。此外，已領取保險理賠之醫療費用或財產災害損失，因已從保險獲得補償，就不得再列舉扣除。

對於報稅期間因繳稅而有短期資金需求之民眾，元大人壽建議可以向投保之壽險公司申請保單借款，畢竟保單借款具有免保證人、免手續費、手續簡便、撥款快速、隨借隨還、彈性運用等6大優勢，且申貸管道多元，是短期資金調度的應急好幫手。