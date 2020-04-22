避險情緒推升 美元保單前二月銷售亮眼

受全球疫情與油價急跌，讓避險資金湧向美元趨勢下，今年前二月美元保單銷售表現「一枝獨秀」，據保險局最新統計，整體美元保單前二個月新契約保費收入約30.48億美元，年增逾11%，相較於澳幣保單衰退44%與人民幣保單銷售大減69%，表現已屬相對亮眼。

雖然新台幣2月小貶，匯兌成本增加了，讓2月單月美元保單新契約保費收入12.21億元，較元月銷售少了6.06億元。但累計前二個月來看，新台幣仍較其他亞幣相對強勢，且避險需求湧向美元，讓不少民眾對於懷抱美元資產還是相對有信心。今年前二個月美元傳統型保單銷售前三名公司是南山人壽、國泰人壽及新光人壽；美元投資型保單則是法國巴黎人壽、國泰人壽及安聯人壽占前三名。

此外新台幣保單今年以來宣告利率直直落，年初已跌至2%多，相較下2月美元保單宣告利率還在3.15~3.4％之間，吸引想要「匯率」、「利率」兩頭賺，且願意長線資產配置的民眾購買，使得美元保單今年來連二個月較去年同期都出現成長，傳統美元壽險連二個月成長幅度都在15~16%以上，顯示民眾理財心態偏保守，以資產保全為主。

據保險局統計，整體前二月外幣保單之新契約保費收入折合約新台幣979.98億元，較去年同期小幅減少3%，主要來自占比七成的傳統型逆勢成長一成帶動，傳統型主要集中在利變與終身壽險，亦即俗稱的儲蓄險，顯示今年7月死亡門檻上路等保費漲價、舊保單停賣效應，已提早在第1季反應，至於跟市場連動的投資型外幣保單，則還是衰退了26%。

美元保單投資型第1季僅衰退1%，傳統型則成長15%，顯示民眾在全球疫情衝墼金融市場動盪不安下，更願意擁抱相對高利率的美元保單，作為長線資產配置的工具，對美元也較具信心；相較之下，這次疫情初期情況最慘重的中國大陸，市場對於人民幣預期差，連帶拖累國內人民幣計價保單的保費收入，繼去年下跌43%之後，今年前二月繼續呈現下跌趨勢、跌幅加深至69%，今年前2月保費收入僅剩4.48億人民幣，金管會分析主要原因，包括人民幣匯率走貶、全球市場波動引起觀望氣氛等。