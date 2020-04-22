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防疫帶動國人自主健康意識 首季健走外溢保單成長20倍

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新冠疫情漫延讓國人健康自主意識升高，同步帶動鼓勵民眾透過健走等運動，或健檢等自主健康管理即可享折扣的外溢保單銷售大增！尤其運動健走類型大賣，據金管會保險局統計，今年第1季短短三個月銷售1萬5,386張，新契約保單件數年增將近20倍，初年度保費收入更將近2.5億元，在外溢保單中排第一。

國內外溢保單發想源自寶可夢，希望折扣增額獎勵機制，鼓勵民眾多運動、管理健康，保險公司也可降低賠率。據寶可夢公司社長透露，寶可夢GO遊戲上線推出3年，已為全球玩家大幅減少近6,000億醫療支出，原因就是讓玩家累積走了近32.8兆步的路。

據保險局最新統計，目前共8家壽險公司推出三大類外溢保單、33張商品，其中以運動習慣折減保費或增保額者占最大宗，共有20張商品，今年第1季銷售1萬5,386張、初年度保費2億4,999億元，較去年度大幅成長633％。

保險局官員表示，今年首季核准開辦共計4張新外溢保單商品，主要都是健走型的商品，目前有推健走或運動類型外溢保單的保險公司總計包括有國泰人壽、南山人壽、中壽、台灣人壽、新光人壽、富邦人壽、第一金人壽等七家，南山人壽今年新加入健走外溢保單的行列。主打健走的國壽外溢保單從第一張上市至今，累計至今已銷售8.4萬件，成為市場第一，其最重要的健走Cathay Walker健康平台用戶，也已突破23萬人次註冊使用。

若從整體外溢保單來看，保險局統計，首季共計銷售2萬2,444件，金額為2億9764億元，已將近3億元大關，保費收入前三名分別為國泰人壽、南山人壽與新光人壽。其他類型還包括以體況數值折減保費或增加保額（簡稱健檢型）及以「非現金給付促進健康服務」的外溢保單。

首季健檢型新增康健人壽加入行列，但1~3月新契爾保單總共只賣出7,027件，還較去年同期少15件，金額則成長逾四成至4,692萬元。目前有提供這類健檢型外溢保單的保險公司有台灣人壽、國壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽與康健人壽。

最後「非現金型」因龍頭國壽3月下旬加入，推出可選長照安養為實物給付的外溢型失智險，因此首季這類險種銷售31件、73萬元，年增逾35倍。第三類外溢保單目前有壽國壽、新光人壽與富邦人壽三家開辦。

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