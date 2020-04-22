痞客邦公布用戶行為分析 63%用戶訂閱內容但僅7%付費

社群媒體與日常生活密不可分，除了社交互動之外，也已成為民眾獲取資訊的重要管道之一， PIXNET 今日發布 2020 年《社群藍皮書 PIXNET Social Survey》，以台灣 16 歲以上社群平台使用者為調查對象，研究資訊搜集行為與內容形式偏好。在資訊搜尋管道上，男性善用論壇或地圖服務，女性偏愛圖片相片為主的IG。但不論查找哪一類別的資訊，受訪者平均會透過 2 個以上管道蒐集資料蒐集，超過 8 成使用者透過搜尋引擎查找資料，將近 4 成使用者會透過影音平台，而直接在社群平台 Facebook 搜尋框找所需資訊也超過 2 成。

網路資料的來源眾多，包含官方網站、媒體報導、專家評論、網紅名人等，調查結果顯示，搜尋不同類別的資訊時，社群使用者偏好的資訊來源也不同，搜尋醫療保健、金融理財、房地產、汽車、教育相關資訊時，領域「專家觀點」或評論最受青睞。

但值得注意的是，查找美食料理、旅遊、3C 數位、美妝相關資訊時，3 成以上受訪者表示「不在意誰是創作者」，意即「內容來源」並非查找資訊時最主要的考量因素。《社群藍皮書 PIXNET Social Survey》深度研究資訊搜集行為中的主要影響因素，包含：內容形式、內容來源、資訊正確性、標題內容摘要是否符合搜尋需求等。

另外，近年來，越來越多媒體平台相繼推出「付費訂閱」的選項，以額外內容或功能為號召，希望吸引民眾掏錢支持。根據統計，63% 的社群平台使用者有追蹤訂閱專家名人、網紅、YouTuber 的習慣，但實際有付費訂閱者佔 7%，吸引他們願意付費原因是更高品質的內容、額外功能、可以消除廣告等；另外 93% 不願意付費訂閱者，不願意付費的主要原因為「有其他免費的選項」。