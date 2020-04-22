永豐銀總座：紓困申請案不多 我們也在找原因

永豐銀總經理莊銘福今（22）日出席與大亞集團聯貸簽約案，會後受訪指出，目前來申請紓困貸款案件不多，自己也很納悶，感覺經濟不是很好，但申請量卻不高，永豐銀也在找原因。

莊銘福認為，應該是一般企業仍有資金庫存量，企業財務健全的公司通常資金庫存量3到6個月，並沒有立即危機。

而對於外界認為公股行庫比民營銀行更積極，莊銘福認為，這跟客戶組成不同有很大關係，公股行庫客戶基礎比較廣，各領域都有，並不是民營銀行不積極。目前統計中，個人高於企業，個人車貸申請展延較多，例如遊覽車。

莊銘福表示，海外授信目前還沒有出現個案逾放的狀況，但疫情如果推下去，問題勢必會延燒，目前各界經濟預估，只要景氣不好、企業營運有問題，銀行逾放比一定會上升，但目前還沒有個案。

而銀行面對的授信風險也會跟著疫情嚴峻升溫，莊銘福表示，國外銀行開始提列大額損失準備，趨勢來看，授信品質一定會惡化，但個案尚未出現，永豐都在評估中。