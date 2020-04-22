大樂透連21槓 24日頭獎上看6.8億元

台灣彩券公司今（22）日表示，「大樂透」已經連摃21期，4月24日頭獎上看6.8億元，是今年以來最高的頭獎，高額獎金吸引消費者上門帶動彩券行買氣，想中獎的民眾可要把握機會了。

此外，大樂透今年大年初一（1月25日）在台東市鑫富發彩券行開出2.43億元頭獎，領獎期限（4月29日）進入最後倒數，台灣彩券公司日前透過媒體尋找這位頭獎幸運兒，經過近兩周，中獎人仍未出現。

台灣彩券公司再次呼籲，今年春節曾在台東市鑫富發彩券行買過大樂透的民眾，仔細找一下該期彩券並核對獎號，如果幸運中頭獎，記得把握最後領獎期限。

中了彩券高額頭獎你會馬上領獎嗎？根據台灣彩券公司統計，公益彩券自第三屆（2007年）至今年3月底，高額中獎人（單注中獎金額超過500萬元者）共有5,470位完成兌領獎金，這些幸運兒當中，有70%的人在中獎後的七天內就來領獎，一個月後才出面領獎的僅4%，而忍耐到兌獎期限最後一天才來領獎的則有三位。

有趣得是，分析「兌獎忍耐天數」與「中獎金額」之間的關係，發現中獎金額愈高，會撐愈久才來領獎。

中獎金額在億元（不含）以下的中獎人平均等待7.8天就領獎；對中億元（含）以上獎金的中獎人則平均會等待13.2天；而對中10億元以上獎金的中獎人，領獎時間則更拉長為15天。

台東市今年大年初一開出的2.43億元大樂透頭獎，中獎人若在4月29日兌獎期限領獎，將會與前三位並列史上最能忍耐的高額中獎人。

台灣彩券公司呼籲，今年大年初一曾到台東市鑫富發彩券行買過大樂透彩券的民眾，快翻翻自己手邊的彩券，如有對中頭獎，請盡速進線台灣彩券高額兌獎專線0800-024-500（服務時間為周一至周五09:00~17:00），以便安排獎金兌領事宜，千萬不要跟財神擦身而過。

大樂透頭獎上看6.8億元再創今年新高，23日晚間開獎的「威力彩」頭獎上看3.2億元，民眾路過彩券行不妨將兩個遊戲一次買齊，下個頭獎幸運兒可能就是你。

台灣彩券公司提醒，買了彩券後要特別留意開獎日及兌獎期限，除了觀看開獎節目、官網對獎外，也可使用台灣彩券App的對獎小幫手功能，輸入所購買的彩券選號並選擇「開獎日」即可自動對獎。