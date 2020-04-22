世界地球日50周年 南山人壽全台大樓關燈1小時

2020年適逢世界地球日50周年，南山人壽宣布響應台灣環境資訊協會所舉辦的活動，參加行動宣言大串聯、全臺自有大樓參與「Earth Hour地球一小時」關燈活動。

極端氣候影響世界各地，2019年台灣年均溫度創下73年以來的最高溫，美國加州與澳洲的野火肆虐，也都是因為氣候變遷導致對環境的衝擊，守護地球自然環境刻不容緩。

2020年適逢世界地球日50周年，南山人壽除串聯全臺自有大樓參與「Earth Hour地球一小時」關燈活動外，並響應台灣環境資訊協會在109年4月22日舉辦之地球日行動，參加行動宣言大串聯，承諾發揮企業影響力，實踐綠色行動支持認購再生能源憑證，此外並於官方臉書粉絲團「南山，南得好靠山」分享「地球日50週年影片，藉此呼籲大眾全面行動，共同守護環境、愛護地球。

此外，為降低服務過程所產生的碳排放量，南山人壽表示，針對核保、理賠作業推出便利的e化服務，例如推出投保e問卷，針對投保所需的醫務或財務資訊，保戶可直接於iPad上填寫問卷；同時，當業務員遞交保單時，保戶也可直接於線上完成保單簽收。

在理賠服務上，則陸續與多家醫院合作「保險金扣抵醫療費」服務，結合醫療資訊數位傳輸方式，減少耗用紙張，帶動保戶力行減碳實踐環保愛地球的行動。