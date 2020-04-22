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居家隔離商業險也有賠 年繳3,000給付2萬元

經濟日報 / 記者葉憶／即時報導

富邦人壽與富邦產險今（22）日宣布，持續開發防疫保險商品、協助全民建構完善保障，推出全台首張法定傳染病定期健康險「富邦人壽金放心法定傳染病一年定期健康保險」（以下簡稱「金放心」）及市場唯一提供因法定傳染病而居家隔離之補償措施「富邦產險『疫起守護』專案」（以下簡稱「疫起守護」），減輕民眾因確診法定傳染病之醫療支出，或面臨居家隔離無法工作所造成的經濟收入中斷等困境，能給予民眾超前佈署的保險保障，打造全方位的醫療保障。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，新冠肺炎疫情延燒世界各國，台灣雖抗疫成果顯著，但民眾仍處於高風險之中，為展現保險價值與企業社會責任，富邦人壽推出全台首張法定傳染病定期健康險「金放心」，不僅具備住院日額與身故保障，若保戶確診為法定傳染病將予以加計給付和法定傳染病保險金等保障，且該商品能續保至75歲，藉以強化民眾醫療保險獲取全方位保障，以因應法定傳染病危害。

富邦產險總經理羅建明進一步指出，隨著疫情嚴峻，民眾可能因接觸確診病例而須配合居家隔離，無法上班進而使財務陷入困頓，鑑此富邦產險推出市場唯一提供因法定傳染病而居家隔離補償保險方案──「疫起守護」專案，給予居家隔離的民眾經濟補償，安度疫情難關。

「疫起守護」專案為富邦產險結合「法定傳染病隔離費用補償保險」、「法定傳染病健康保險」、「十全海外突發疾病健康保險」為民眾打造的全方位保險保障專案，不僅是目前市場唯一提供因法定傳染病而居家隔離補償之保險商品，其不分年齡性別職業單一費率，且無等待期即刻生效、可續保至75歲等特色，能給予確診法定傳染病之保戶完整保障；但要特別注意的是，若民眾為「居家檢疫」或「自主健康管理」者，則不在此保險的承保範圍內。

富小姐若想進一步補強居家隔離可能面臨的經濟損失，選擇投保「疫起守護」計畫二，年繳保費3,155元，即每日住院日額保險金3,000元。

倘若於投保後她因接觸確定病例而遭主管機關要求居家隔離，並取得「居家隔離通知書」，居家隔離期間嚴守隔離規定，解除隔離後便可申請保險金20,000元；但若保戶於居家隔離期間，確診罹患法定傳染病，住院45天後（最高給付45天）康復出院，將給付隔離費用補償保險金20,000元、關懷保險金30,000元，以及住院保險金13萬5,000元（日額給付保險金3,000元X45日），理賠保險金共計18萬5,000元，以滿足確診保戶醫療與經濟缺口，安心接受治療、放心配合政府疫情管控作業。

保險金 傳染病 富邦人壽

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