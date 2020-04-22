台銀、彰銀等15銀行 與友達光電完成325億元聯貸

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

臺灣銀行、彰化商業銀行、合作金庫商業銀行及華南商業銀行共同主辦友達光電新台幣325億元聯合授信案，完成聯貸簽約。

聯貸案之資金用途為充實中期營運週轉金，由臺灣銀行擔任管理銀行，參加銀行包含本國銀行及外商銀行共計15家。原預計籌募金額為260億元，在金融同業踴躍參與下，本案授信銀行團承諾參貸金額達410億元，超額參貸比率達158%，充分顯示金融同業對友達光電多年來深耕創新技術並致力於提升營運效率給予高度肯定。

友達光電為全球面板製造主要領導廠商之一，各世代產線布局完整，產品涵蓋各種尺寸的多元應用領域。

為了因應市場的趨勢變動，同時考量長遠發展，友達光電結合面板核心事業、場域經濟以及新事業群邁向價值轉型新局，友達光電多年來一直持續價值轉型的路線，從過去的健全財務體質、價值創造與技術創新，更進一步在經營模式上進入場域經濟，推動價值延伸策略，陸續布局智慧零售、大健康、循環經濟和智慧工業服務領域等產業，期許未來能夠在不同應用場域上成為「以面板為核心的AIoT智慧解決方案供應商」，進行價值創新。

友達 聯貸案

延伸閱讀

友達325億元聯貸案 完成簽約

友達325億元聯貸案 台銀主辦

友達與台銀、彰銀等15家銀行 簽署325億元聯貸案

友達攜手錼創 開發高解析度柔性Micro LED顯示技術

相關新聞

央行中小企業融通 擬增至4000億元

中央銀行三月底推出兩千億元的中小企業貸款融通方案，央行總裁楊金龍昨天在行政院紓困記者會上表示，目前兩千億元額度已經核保十八億元，因應紓困二點○提高融資金額，打算看疫情發展情況提高至四千億，「採彈性處理原則，市場有需要我們都能提供。」

實物給付險銷售大減

新冠肺炎疫情遲遲未緩，全球各國幾乎淪陷，衝擊國際旅遊市場急凍，據統計，國泰人壽第1季「海外醫療專機險」銷售大減近萬件，連帶衝擊國內整體實物給付型保險銷售更是「雪上加霜」，件數衰退將近三成，僅剩2萬7,386件。

永豐金綠色行動 全面推廣

迎接地球日（每年4月22日）邁向50周年，永豐金控為響應台灣環境資訊協會今年度發起的「全面行動#地球我罩的」主題，宣誓將實踐每年30萬個綠行動。永豐金控總經理朱士廷表示，永豐從日常營運、產品開發到業務推動，全盤思考ESG（環境、社會及公司治理）等面向所展現的綜合績效，建置符合ISO 50001標準的能源管理系統、銀行簽署赤道原則（EPI）等；鼓勵員工從日常生活中的小處著手，加入環境保護，特於世界地球日前夕訂定每年30萬個綠行動目標，為地球永續發展共盡心力。

金管會談封城措施 將力求台股不中斷

疫情若擴散要封城，市場關注股市是否休市，金管會昨（21）日表示，證交所均有備援機制，中國大陸疫情嚴重封城時，股市也沒休市，國內股市目前仍以經營不中斷為主要目標，除非疫情指揮中心基於國家整體政策考量，屆時有需要時再作評估。

銀行搶資金 強打高利存款

趁低利吸收資金，多家銀行逆勢推出新台幣、美元優利存款方案，渣打銀、王道銀、上海商銀、滙豐銀都加入這一波高利存款專案，至少到上半年為止，投資人可選擇美元優利定存最高3個月天期1.8％利率，或者挑選新台幣活儲最高2％方案。

北富銀砸42億元 參與富邦華一現增

富邦金昨（21）日晚間代子公司台北富邦銀行發布重大訊息，公告斥資10億元人民幣（約新台幣42.6餘億元），參與富邦華一銀行現金增資，這是繼2016年10月富邦金以現金增資方式認股納富邦華一銀行為金控100%持股子公司後，再次注資富邦華一銀行。

外資沒落跑 台幣超抗跌

外資昨（21）日大賣台股，但資金並未全數匯出，新台幣匯率表現超抗跌。外資在台股殺聲震天，昨日賣超台股逾240億元、股價指數收盤重挫近300點，終場在中央銀行進場調節下，微貶3分，收30.102元，終結連兩升，總成交量為14.56億美元。

搶救中小企業！央行加碼融通 倍增至4,000億

「金融國家隊」昨（21）日提出「一加碼、兩鼓勵」措施；央行中小企業融通方案打算倍增到4,000億元；中央存保提撥1.8億元獎勵金，給予辦理紓困貸款績優銀行作為理賠準備金保費；勞工紓困貸款、小規模營業人貸款方案申貸者，可獲部分手續費減免。

新冠肺炎衝擊經濟 銀行資產品質面臨挑戰

新冠肺炎持續襲擾全球，經濟面臨極大挑戰，今年公股銀行獲利在三大支柱壓縮下，難以前進，下半年恐面臨下調目標。公股銀行高層主管坦言，「資產品質將成為今年同業間較勁的指標」。

渣打銀高利存款專案 瞄準企業客戶

此波高利存款專案，銀行還特別針對企業客戶量身設計不同方案。

資金沒跑光！新台幣僅微貶3分 成最抗跌亞幣

外資大賣股，但資金並未全數匯出，新台幣匯率表現超抗跌。外資在台股殺聲震天，今（21）日賣超逾240億元、股價指數收盤重挫...

公股銀行組國家隊 7項貸款免手續費

9大公股銀行董事長21日在行政院一字排開，宣布組成「金融國家隊」，期望能提供民眾更方便的紓困貸款！財政部長蘇建榮指出，目前公股銀行的平均核貸天數為4.82天。金管會主委顧立雄也表示，為了鼓勵公股銀行放貸，金管會將對銀行進行評比，優勝者可少繳交存款保費。

熱門新聞

史上首見「負油價」下周加油不用錢？中油這麼說

星國石油巨擘聲請破產保護 23家踩雷銀行名單曝光

中信金控回應 新加坡興隆集團踩雷案

撐不住了！旅客少運量下滑 桃捷公司爭取中央紓困補助

負油價時代 加油小確幸背後可能潛藏的大隱憂

「被放無薪假」怎麼辦？這麼做每月最高可領18,960元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。