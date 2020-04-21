北富銀將斥資10億人民幣 參與富邦華一銀現增

富邦金今（21）日晚間代旗下台北富邦銀行輸入股市觀測站發布重大公告，經董事會決議斥資10億人民幣，折合新台幣42.6餘億元，購富邦華一銀行100%現金增資之股權，是繼2016年取得20%之後首度再辦現增，公司表示，增資用途為強化富邦華一銀行資本結構，將待相關主管機關核准後以現金支付。

北富銀2014年元月以35.83億人民幣向香港蓮花國際及大陸上海浦東發展銀行取得富邦華一銀行51%股權，並以5.1億人民幣向富邦華一銀行增資，總計得八成股權；2016年10月又以101.92億元，取得20%之股權後，富邦華一銀將成為富邦金旗下100%全資子公司，其中金控持有股權增加至49%，台北富邦銀行持有51%股權，當時公司強調，全資營運將更有助於富邦華一銀長期發展深耕中國大陸市場。

不過受到新冠疫情衝擊，市場憂心中國大陸經濟情勢對金融機構帶來衝擊，國際評級機構穆迪上月底一口氣將六家銀行評級展望從「穩定」調整為「負面」，其中包括富邦華一銀行，主要是因為穆迪認為，富邦華一銀行對大型借款人的信貸集中度與其資本基礎相比處於較高水準。去(2019)年該行貸款的快速增長意味著存在帳齡過短的風險，並降低了其資本比率。此外，富邦華一銀行自2018年以來在華中地區(包括湖北省、湖南省和河南省)的貸款增速較快，因此也面臨了擴張風險。

富邦金今日再度公告增資富邦華一銀，表示強化富邦華一銀行資本結構，令市場揣測。不過富邦金最新一次法說會指出，富邦華一銀行為富邦深耕大陸市場之重要發展平台，受惠利息淨收益持續穩定成長及金融商品收益增加，稅後純益較2018同期成長83.5%。

且富邦華一銀2019年存、貸款餘額皆創歷史新高，年成長分別達53.9%及32.0%，帶動資產規模上升33.9%。資產品質維持穩定，逾放比降至1.09%。2020年業務發展規劃包括持續擴大存款規模，深耕各地優質企業及個人線上服務，整合集團資源深耕兩岸台商客戶；並將豐富商品種類，透過保險及理財商品擴大管理資產規模，並發展信用卡商機與拓展跨境支付。

據今日重訊公告內容，富邦華一銀2019年淨值還有60億9935萬人民幣，淨利潤還有人民幣3億3,067萬元，投資後富邦金對北富銀實際投資金額新台幣202億5829萬元。