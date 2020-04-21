資金沒跑光！新台幣僅微貶3分 成最抗跌亞幣

外資大賣股，但資金並未全數匯出，新台幣匯率表現超抗跌。外資在台股殺聲震天，今（21）日賣超逾240億元、股價指數收盤重挫近300點，終場在中央銀行進場調節下，微貶3分，收30.102元，終結連兩升，總成交量為14.56億美元。

熱錢把台股當成提款機，但資金匯出規模卻不如想像多。「外資有買有賣，並非單向匯出」，匯銀主管表示，再加上適逢月底，出口商積極進場拋匯，以及海外債券ETF投資款匯回，新台幣匯率盤中升貶互見；不樂見新台幣匯率過度強勢的央行，尾盤進場調節，令新台幣匯率貶值3分作收。

美國原油期貨崩跌，避險情緒升溫，主要亞洲貨幣走勢全盤皆墨，央行統計顯示，相較於主要貿易對手國韓元今日重挫0.75%，新台幣僅貶值0.1%，韓元貶幅足足是新台幣的7.5倍。

除韓元外，星幣和人民幣今日也分別貶值0.37%和0.17%，貶幅全都領先新台幣許多。

「新台幣幾乎是最強亞幣了」，匯銀主管說，台股今日大跌、原油價格重挫，加上北韓領導人金正恩傳出病危消息導致韓元重貶，這麼多利空因素齊聚，新台幣卻還是貶不下去。

「接下來又是月底，為出口商拋匯旺季，新台幣不僅貶不下去，還可能反向升值」，匯銀主管說。

至於為何亞幣齊貶，新台幣卻表現如此抗跌？外匯交易員認為，「可能是台灣疫情控制得宜吧！最近也有不少海外投資款匯回，對新台幣匯率形成強力支撐」。

金管會統計顯示，3月外資大舉匯出逾3,000億元，新台幣匯率卻逆勢升值，央行副總裁嚴宗大日前在立法院答詢時表示，主要是國人匯回海外資金，以及將外匯存款轉成新台幣的關係。

央行統計顯示，今年以來，韓元累計重貶6.1%，星幣也貶值5.69%，人民幣也貶值1.71%，但新台幣卻一枝獨秀，逆勢升值0.01%。