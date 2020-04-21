康健人壽免除多張醫療險法定傳染病等待期

康健人壽今(21)日表示，為陪伴民眾安心渡過疫情，提供更及時的醫療保障，自4月15日起取消多張醫療險保單「法定傳染病」30天疾病等待期的限制，投保後保障可立即生效，讓民眾安心接受治療。

由於疫情變化，民眾容易因緊張、不安產生焦慮，進而導致壓力，影響身心健康，康健人壽的「360°康健指數調查」發現，面對生活中的壓力，13%的台灣民眾不知道如何解決，只有5%的人會尋求醫療專業的協助，突顯民眾需要更多方法來管理壓力。

康健人壽呼籲民眾回歸預防重於治療的觀念，面對壓力時能透過個人化的壓力管理方案，在疫情期間來幫助自己減壓，維持正向心情也維持自身免疫力。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)說，康健人壽致力成為民眾全方位的健康夥伴，從健康促進到提供安心保障，陪伴民眾一起全面身心防疫。

在健康管理方面，除了鼓勵民眾從維持良好的個人衛生習慣著手，戴口罩、勤洗手，康健人壽也提供母公司信諾集團旗下醫師所設計的PLAN壓力管理方案，協助民眾打造個人化紓壓計畫。

在保障方面，面對難以預測的疾病，醫療險商品更能提供重要的風險防護，將法定傳染病排除30日疾病等待期，可確保康健人壽在每個需要的時刻，都能陪伴保戶擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

保戶自即日起投保康健人壽新一生醫事終身醫療保險、康健人壽愛要及實防癌定期健康保險等11張醫療險保單，可即時享有法定傳染病排除30天疾病等待期的醫療保障。

疫情期間民眾不便出門，可透過電話投保，完成投保程序後立即享有醫療保障。

康健人壽在保全與理賠方面，也提供貼心服務，保全方面，提出：續期保費及保單借款利息緩繳三個月、單一服務窗口、線上客服等三大服務。

理賠方面，則有快速理賠、同享完整保障、法定傳染病從寬理賠、負壓隔離病房比照加護病房等四項措施。

如因感染新型冠狀病毒，而入住負壓隔離病房接受治療，於入住負壓隔離病房期間將比照各保單條款約定之加護病房住院項目辦理給付，民眾可透過免付費服務專線(0800-011-709)洽詢。