全球旅遊急凍 國壽海外專機險第1季少賣逾萬件

新冠肺炎疫情遲遲未緩，全球各國幾乎淪陷，衝擊國際旅遊市場急凍，據統計，國泰人壽第1季「海外醫療專機險」銷售大減近萬件，連帶衝擊國內整體實物給付型保險銷售更是「雪上加霜」，件數衰退將近三成，僅剩2萬7386件。

據金管會保險局統計，截至2020年首季為止，已核准及備查6家公司銷售17張實物給付型保險，今年首季初年度保費收入685萬元，較去年同期減少14%， 但是件數卻大幅減少1萬666件。保險局副局長張玉輝表示，經調查主要原因是因為有一張跟旅行有關的海外專機接送險，今年受國際旅遊停頓影響而銷售大減所致，指的即是國壽的海外醫療專機運送附加險。

英國研究和諮詢機構牛津經濟（Oxford Economics）旗下的旅遊經濟（TourismEconomics）推估今年國際觀光受新冠疫情衝擊，亞太地區受創將最深，2020年旅遊預估減少15.4%，甚至最糟可能減少達17.9%。

國人不敢出國，連帶使得旅平險銷售大減，而國內首張附加在旅平險上的「海外醫療專機運送」險，由國壽2016年9月開始開賣，是國內首張提供醫療專機運送服務的實物給付型保險，針對國人出國旅遊最大宗的亞洲12國為主，經主治醫師診斷情況緊急下，安排專機運送返國治療，並全額負擔費用，出國旅遊時發生事故以醫療轉送方式回台治療費用動輒2、300萬，但保費卻僅百來元，相當划算，因此去年光這張保單就銷售高達18萬936件，金額為2,809萬元。

不過我國在元月15日將新冠肺炎列為第五類法定傳染病，各國也紛紛封城、限制入境及停飛等，之後買的旅平險幾乎都不理賠，因此也連帶衝擊附加上在旅平險上的實物給付險，因此國壽這張海外醫療專機運送」今年首季只賣了2萬7,114件，較去年3萬7981件減少1萬0867件，幅度28.6%。

同樣反應保費金額方面，國壽「海外醫療專機運送」險這張第1 季新契約保單收入亦從去年的621萬元降至460萬元，衰退將近26%。

同時據保險局統計，今年首季實物給付險保費收入前三名公司分別是國壽、台灣人壽與富邦人壽。而從性質來分，以醫療服務（如長照安養、專機運送）這類的實物給付金額與件數都最高，占了559萬元與2萬7,321件，占比超過81%及99%，今年首度增加一件，即是國壽新增有實物給付型的失智外溢險，提供長照安養服務。

其他像殯葬服務有5家公司10張商品僅銷售出65件與126萬元，較前一年減少5件，而健康管理服務今年沒有成交任何一件新契約。原本最熱銷的海外醫療專機運送險大受衝擊，也讓國內原來銷售就不甚理想的實物給付型保險更是雪上加霜。