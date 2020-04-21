中信金控回應 新加坡興隆集團踩雷案
新加坡石油巨擘興隆集團（Hin Leong Trading）聲請破產保護，根據該公司今（2020）年4月9日提交文件，中信金控子公司中國信託商業銀行對其授信金額9,100萬8,405美元、折合新台幣約27.41億元。
中信金控今（21）日晚間回應此事指出，中國信託商業銀行目前持續與新加坡興隆集團協調中，相關法務流程已委由律師處理，中信銀行將依循正式程序確保債權，以保障該行權益。
投資人關注此案對中信金控的獲利影響，不願具名的美系外資分析師表示，不含興隆案影響數，預估中信金今年稅後純益約較去（2019）年持平。中信金去年稅後純益428.8億元，假設中信銀行全數提列備抵呆帳，獲利影響約6.4%。
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