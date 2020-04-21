金融國家隊雙管齊下 鼓勵銀行、客戶多辦政策紓困貸款

「金融國家隊」雙管齊下，鼓勵銀行端、客戶端踴躍辦理或申請政策性紓困貸款。首先，中央存保提供新台幣1.8億元，用來獎勵得獎銀行的理賠準備金保費；對勞工紓困貸款申貸者，免收銀行端手續費，以及聯徵中心與票交所共300元相關查詢費用，對小規模營業人方案申貸者，則免收銀行端手續費。

政委龔明鑫今在行政院召開「紓困陳時中」團隊記者會，宣示「金融國家隊」力挺台產業，邀請央行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄，也邀請台銀董事長兼銀行公會理事長呂桔誠、一銀董事長廖燦昌、中小企銀董事長黃博怡、合庫銀董事長雷仲達、輸出入銀行理事主席林水永、土銀董事長黃伯川、兆豐金董事長張兆順、華南銀董事長張雲鵬、彰銀董事長凌忠嫄與會。

顧立雄指出，為提高銀行放款誘因，除將銀行每筆放款的備抵呆帳提撥率從1%降到0.5%，在表揚措施之外，也研議要針對各銀行都要繳的理賠準備金保費，與中央存保商議提出約1.8億元，作為表揚金額組、件數組、效率組的前三名銀行，可少繳保費。

顧立雄說明，這1.8億元分為今年、明年兩年度各別9,000萬元，可以讓得獎的銀行，用來折抵當年要繳交的理賠準備金保費，這是很實際的獎勵，至於備抵呆帳提撥率獎勵，則是適用於使用央行融通資金的銀行。

呂桔誠說，各銀行全力配合政府紓困政策，銀行公會從政府紓困政策頒布後，擔任政府、銀行間溝通橋樑。他宣布，公會與聯徵中心、票交所、公股銀行達成協議，勞工貸款的聯徵、票信查詢等費用，由聯徵中心與銀行吸收，這300元金額雖不多，但可讓勞工省下一筆支出。

顧立雄補充說明，對於勞工紓困貸款的相關手續費用，其中銀行端自行吸收手續費，聯徵中心的信用查詢費用，以及票交所的票信查詢費用約300元，也自行吸收；針對小規模營業人紓困貸款方案，公股銀行端將自行吸收相關手續費。