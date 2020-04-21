公股銀行組國家隊 7項貸款免手續費

9大公股銀行董事長21日在行政院一字排開，宣布組成「金融國家隊」，期望能提供民眾更方便的紓困貸款！財政部長蘇建榮指出，目前公股銀行的平均核貸天數為4.82天。金管會主委顧立雄也表示，為了鼓勵公股銀行放貸，金管會將對銀行進行評比，優勝者可少繳交存款保費。

央行總裁楊金龍呼籲，不分公股和民營的銀行都應發揮金融中介功能，穩定家戶和企業信心，幫助國人度過疫情難關。中小企業銀行董事長黃博怡表示，中小企業銀行會承擔政策性使命，也感謝央行的轉融通。台灣銀行董事長呂桔誠強調，維持健康的實體經濟是金融穩定的基石。

7種紓困貸款

政務委員龔明鑫表示，目前行政院推出的紓困貸款共有7種，第一，針對勞工的貸款最高可貸10萬，第一年免繳息，利率為1.845%；第二，對小規模營業人的50萬，不僅政府信用保證10成，利率不超過1%且第一年由政府補貼，更免擔保人和擔保品；第三，適用中小企業的200萬紓困貸款（央行方案），政府信用保證9成且利率低於1%。

龔明鑫指出，第四，同為適用中小企業的500萬（千億保方案），政府信用保證10成且利息補貼最高1.845%；第五，中小企業的600萬紓困貸款（央行方案），利率不超過1.5%；第六，中小企業的1.5億貸款（千億保方案），政府信用保證達8到9成；第七，針對大型企業也提供最高5億的貸款，政府信用保證也為8到9成。

免除申貸手續費

「公股銀行紓困貸款的核貸天數比預期低，平均僅花4.82天。」財政部長蘇建榮指出。金管會主委顧立雄也表示，為了鼓勵公股銀行放貸，金管會將於6月底和9月底根據金額、件數和效率等3面向對銀行進行評比，優勝者可以加速核准轉投資或設立分支機構，以及少繳交存款保費。

記者詢問銀行申貸戶在公股銀行的手續費是否可以免除？龔明鑫回應，已決議通通免除。也有記者接獲消息指出，有公股銀行在民眾申貸的時候推銷保險，顧立雄強調，「貸款的錢絕不能被銀行拿來買保險」，金管會必嚴加處理，民眾也可以打金管會銀行局或金融消費評議中心的申訴電話。

楊金龍也表示，央行轉融通的2,000億，目前預計加倍為4,000億，看疫情發展狀況，只要市場有需要隨時能夠提供。

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