基金經理人利用人頭炒股被逮到 金管會重罰投信120萬

金管會今（21）日表示，辦理業務檢查時，發現群益投信違反相關法令規定，依投信相關法令規定核處警告及罰鍰120萬元，並命令群益投信解除黃姓前基金經理人職務。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，金管會對群益投信辦理業務檢查期間，發現群益投信前任黃姓基金經理人使用他人證券帳戶，以職務所知悉的消息，為自己或他人的利益與所管理基金做相同股票的買賣交易活動，交易數量金額龐大且未依規定申報，已違反規定。

而群益投信未有效管理網際網路使用安全，致黃姓基金經理人有在上班期間利用公司無線網路，為自己或他人的利益買賣股票，且對於黃姓基金經理人上述違規行為也未能善盡督導責，核有缺失。

蔡麗玲表示，此案違規的基金經理人，共利用三個人頭戶，違規期間從2018年4月到2019年8月，交易數量上千萬元以上。

至於其管理的基金是否有虧損，蔡麗玲說，基金是分批買進股票，較難認定，檢調調查時會作進一步估算。