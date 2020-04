央行生物課又來了…熱錢來襲 猶如「大魚跳進小池塘」

近來,國際媒體報導指出,隨著新冠病毒(COVID-19)疫情爆發,新興市場經濟體承受劇烈的資本移動之衝擊。這讓中央銀行粉絲團小編興起介紹「大魚跳進小池塘」(big fish enter the small pond)的念頭,這個常被用來比喻已開發國家的熱錢(大魚),大量流入規模較小新興國家(小池塘)的現象。

央行指出,由於小型開放經濟體金融市場與外匯市場,相對來說屬於淺碟型(shallow),大量且頻繁進出的短期資金,常常會干擾這些經濟體的經濟金融穩定。今(2020)年4月8日,《中央銀行業》就援引經濟學家Barry Eichengreen與Ricardo Hausmann於1999年所發布的研究報告,說明新興市場經濟體淺碟型的本幣債券市場,面對全球資本移動存在高度曝險。

2011年4月,時任英格蘭銀行(BoE)金融穩定部門主管、現任首席經濟學家Andrew Haldane即曾指出,已開發國家過多且快速的資本移動,流向規模較小的新興經濟體股市,新興經濟體可能難以吸納,就像是「大魚跳進小池塘」,威脅到資本接收國的經濟金融穩定。

澳洲央行在2004年6月曾發布「小池塘裡的大魚:外資在亞洲新興國家股市的交易行為與股價影響」(Big Fish in Small Ponds: The Trading Behaviour and Price Impact of Foreign Investors in Asian Emerging Equity Markets)報告,分析6個亞洲新興股市(包括台灣)的外資行為與影響。

研究報告發現,外資在亞洲新興股市的交易決策,除取決於當地股市的報酬率外,全球股市的表現也是影響因素之一;此外,外資宛如小池塘裡的大魚,新興市場股價的大幅波動多半與外資的交易活動有關,亦即外資進出對新興股市的影響很大。

其實,央行前總裁彭淮南過去也曾多次援引「大白鯊躍進小池塘,引起水花四濺」的生動說法,藉以強調國際短期資本移動對台灣等小型開放經濟體的衝擊。例如,彭總裁在2012年於立法院回應立委質詢時,就示警大量且進出頻繁的短期資金會使匯率過度波動及失序變動,不利金融與經濟的穩定。

2016年11月,他在一場紀念潘志奇教授的演講中再次表示,以台灣情況而言,外資自1990年後在外匯市場扮演相當重要的角色,且大部分是由前20名的外資參與;2014~2016年10月底,外資進出匯市金額相對於銀行間外匯交易的比率為42.9%,前20名的外資戶則占全體外資的36.7%。

近年,IMF業已注意到此等現象,多次在報告中提及,亞洲新興市場經濟體的資本移動,因數額龐大又進出頻繁,造成匯率與金融情勢波動劇烈,破壞總體經濟穩定,管理資本移動成為彼等重要的挑戰。IMF表示,亞洲新興市場經濟體政策制定者常以貨幣政策(利率)、匯率政策、總體審慎措施、資本移動管理措施,因應資本移動帶來的挑戰;其中,亦包括採行外匯干預(foreign intervention),來緩和匯率波動,讓自身的淺碟型金融市場得以應付劇烈的資本移動。

央行向來重視短期國際資本移動對國內經濟金融穩定可能帶來的衝擊,除採取與資本帳管理相關的審慎措施外;央行的匯率政策亦運用「逆風操作」及「大數據」提升外匯市場效率,同時維持外匯市場秩序。諾貝爾經濟學獎得主Robert A. Mundell、著名經濟學家Ronald I. McKinnon及哈佛大學教授Dani Rodrik,皆曾對央行外匯政策與資本移動管理措施的表現,給予高度評價。