快訊

中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

央行生物課又來了…熱錢來襲 猶如「大魚跳進小池塘」

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
圖片摘自央行粉絲團
圖片摘自央行粉絲團

近來，國際媒體報導指出，隨著新冠病毒（COVID-19）疫情爆發，新興市場經濟體承受劇烈的資本移動之衝擊。這讓中央銀行粉絲團小編興起介紹「大魚跳進小池塘」（big fish enter the small pond）的念頭，這個常被用來比喻已開發國家的熱錢（大魚），大量流入規模較小新興國家（小池塘）的現象。

央行指出，由於小型開放經濟體金融市場與外匯市場，相對來說屬於淺碟型（shallow），大量且頻繁進出的短期資金，常常會干擾這些經濟體的經濟金融穩定。今（2020）年4月8日，《中央銀行業》就援引經濟學家Barry Eichengreen與Ricardo Hausmann於1999年所發布的研究報告，說明新興市場經濟體淺碟型的本幣債券市場，面對全球資本移動存在高度曝險。

2011年4月，時任英格蘭銀行（BoE）金融穩定部門主管、現任首席經濟學家Andrew Haldane即曾指出，已開發國家過多且快速的資本移動，流向規模較小的新興經濟體股市，新興經濟體可能難以吸納，就像是「大魚跳進小池塘」，威脅到資本接收國的經濟金融穩定。

澳洲央行在2004年6月曾發布「小池塘裡的大魚：外資在亞洲新興國家股市的交易行為與股價影響」（Big Fish in Small Ponds: The Trading Behaviour and Price Impact of Foreign Investors in Asian Emerging Equity Markets）報告，分析6個亞洲新興股市（包括台灣）的外資行為與影響。

研究報告發現，外資在亞洲新興股市的交易決策，除取決於當地股市的報酬率外，全球股市的表現也是影響因素之一；此外，外資宛如小池塘裡的大魚，新興市場股價的大幅波動多半與外資的交易活動有關，亦即外資進出對新興股市的影響很大。　

其實，央行前總裁彭淮南過去也曾多次援引「大白鯊躍進小池塘，引起水花四濺」的生動說法，藉以強調國際短期資本移動對台灣等小型開放經濟體的衝擊。例如，彭總裁在2012年於立法院回應立委質詢時，就示警大量且進出頻繁的短期資金會使匯率過度波動及失序變動，不利金融與經濟的穩定。

2016年11月，他在一場紀念潘志奇教授的演講中再次表示，以台灣情況而言，外資自1990年後在外匯市場扮演相當重要的角色，且大部分是由前20名的外資參與；2014~2016年10月底，外資進出匯市金額相對於銀行間外匯交易的比率為42.9%，前20名的外資戶則占全體外資的36.7%。

近年，IMF業已注意到此等現象，多次在報告中提及，亞洲新興市場經濟體的資本移動，因數額龐大又進出頻繁，造成匯率與金融情勢波動劇烈，破壞總體經濟穩定，管理資本移動成為彼等重要的挑戰。IMF表示，亞洲新興市場經濟體政策制定者常以貨幣政策（利率）、匯率政策、總體審慎措施、資本移動管理措施，因應資本移動帶來的挑戰；其中，亦包括採行外匯干預（foreign intervention），來緩和匯率波動，讓自身的淺碟型金融市場得以應付劇烈的資本移動。

央行向來重視短期國際資本移動對國內經濟金融穩定可能帶來的衝擊，除採取與資本帳管理相關的審慎措施外；央行的匯率政策亦運用「逆風操作」及「大數據」提升外匯市場效率，同時維持外匯市場秩序。諾貝爾經濟學獎得主Robert A. Mundell、著名經濟學家Ronald I. McKinnon及哈佛大學教授Dani Rodrik，皆曾對央行外匯政策與資本移動管理措施的表現，給予高度評價。

外資 外匯 央行

延伸閱讀

新台幣貶3分 收30.102元

高殖利率股 小摩點將

新興經濟體 恐是疫情下個受害者

智慧化餵養聰明養出大魚 雲林養殖將進入新時代

相關新聞

星國石油巨擘聲請破產保護 23家踩雷銀行名單曝光

新加坡石油巨擘興隆集團（Hin Leong Trading）聲請破產保護，震撼國際金融圈。23家國內外大型銀行合計授信金...

王道銀逆勢推美元高利定存1.65% 存款金額無上限

在各國央行先後降息，以及各銀行台、外幣定存利率也相繼調降的情況下，王道銀行（O-Bank）即日起逆勢推出台美優利定存專案...

公股銀董座連日奔波紓困會議 資產品質成今年最大挑戰

新冠肺炎襲擾全球經濟，因台灣是以出口為導向的國家，也難以倖免，銀行業也面臨極大挑戰，目前公股銀行希望「紓困」與獲利能肩並...

公股銀行力挺小規模營業人 網路申貸快速又簡便

為協助受疫情影響的小規模營業人儘速取得營運資金，第一銀行開辦網路申辦小規模營業人簡易貸款，網路申請網路核准，手續快速又簡...

防疫3.0 發燒者禁入股東會會場

近日有部分發行公司反應，發燒股東進入股東會會場及設置隔離安置場所，提供發燒股東行使權利的措施，可能會讓現場股東及會務人員面臨被感染風險；另外，也有公司租借飯店或其他場地召開股東會，有些飯店基於發燒股東進入會影響生意，不願設置隔離安置場所，所以，建議主管機關取消設置隔離安置場所，禁止發燒股東進入股東會會場。

夜市遊戲搬上彩券 刮刮樂推出麻將賓果

全民拚防疫，各種管制措施陸續施行，民眾喜愛逛的夜市也開始進行人流管制，台灣彩券今（21）日發行刮刮樂「麻將賓果」，玩法設...

小規模營業人貸款超方便 一銀祭出線上申請三天核貸

為協助受疫情影響的小規模營業人儘速取得營運資金，第一銀行開辦網路申辦小規模營業人簡易貸款，網路申請網路核准，手續快速又簡...

中華職棒躍上外媒 北富銀球場六分行應援同慶

世界唯一開打的中華職棒，不僅首度打閉門賽，球場觀眾席人偶應援團、機器人鼓手等花招百出，讓球迷看到史無前例的「新鮮」賽事，...

商業電子郵件詐騙 台灣受攻擊次數北亞最多

Palo Alto Networks威脅情報小組公布，來自奈及利亞駭客組織SilverTerrier的商業電子郵件（BE...

低接觸消費正夯 小七智FUN機推分流、導入掃描式微波爐

新冠肺炎疫情讓民眾少群聚、保持社交距離，形成一股低接觸消費現象。

新台幣開盤 貶值1.8分

新台幣今（21）日早盤以30.090元兌1美元，貶值1.8分開出。

金管會鼓勵銀行承作紓困 擬減存款保險保費

全力紓困救經濟，繼放款呆帳準備提列減半後，金管會將再祭出新誘因，研議對承作紓困貸款案件或金額多的銀行，調降存款保險保費，直接減少銀行保費支出，可望大大提高銀行承作意願。據了解，行政院紓困平台上周開會後，金管會已請中央存保公司研議。

熱門新聞

史上首見「負油價」下周加油不用錢？中油這麼說

大震撼！寶成擬實施無薪假 衝擊逾3,000人

敦睦艦確診官兵波及 八大壽險公司有近500名員工受影響

華航勞資協商拍板 五月員工至少減薪15％、一級主管25％

星國石油巨擘聲請破產保護 23家踩雷銀行名單曝光

綠委批酷碰券排貧：沒4千閒錢 只能放棄1千回饋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。