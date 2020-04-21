友達與台銀、彰銀等15家銀行 簽署325億元聯貸案

近日有部分發行公司反應，發燒股東進入股東會會場及設置隔離安置場所，提供發燒股東行使權利的措施，可能會讓現場股東及會務人員面臨被感染風險；另外，也有公司租借飯店或其他場地召開股東會，有些飯店基於發燒股東進入會影響生意，不願設置隔離安置場所，所以，建議主管機關取消設置隔離安置場所，禁止發燒股東進入股東會會場。

2020-04-21 14:32