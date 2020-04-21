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王道銀逆勢推美元高利定存1.65% 存款金額無上限
在各國央行先後降息，以及各銀行台、外幣定存利率也相繼調降的情況下，王道銀行（O-Bank）即日起逆勢推出台美優利定存專案，提供美元1個月期年利率1.65%、台幣三個月期年利率0.5%的定存優惠利率。
王道銀指出，為提供消費者更好的資金存放選擇，王道銀行限時推出美元及台幣優利定存專案，提供消費者低門檻、短天期、高利率的選擇。即日起至5月29日22時止，消費者透過王道銀行網路銀行、手機行動銀行App或臨櫃皆可申辦。
其中，美元一個月期定存優惠年利率1.65%，單筆起存金額為美元1,000元，存款金額無上限；台幣三個月期定存優惠年利率0.5%，單筆起存金額為新台幣3,000元，上限為新台幣2億元，並以複利計息。
上述美金及台幣定存，均不限新舊資金、不限筆數，並於到期一次付息，所有用戶皆可參與。
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