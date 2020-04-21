公股銀董座連日奔波紓困會議 資產品質成今年最大挑戰

新冠肺炎襲擾全球經濟，因台灣是以出口為導向的國家，也難以倖免，銀行業也面臨極大挑戰，目前公股銀行希望「紓困」與獲利能肩並肩前進，但獲利在三大支柱壓縮下，難以前進，恐在下半年下修獲利。公股銀行高層坦言，「資產品質將成為今年同業間較勁的指標」。

據悉，銀行公會召集全國國銀董事長22日約11時多前往金融研訓院召開有關紓困措施研討會，與會人員除了全體國銀董事長外，還有財金部會首長，可說是近年來最大的「金融盛會」。

除此，今日下午八大公股銀行董座也將出席行政院每日召開的紓困記者會，將為政府「站台」，以示政府對紓困的決心，同時也將探討一些有關紓困議題上的解決方案。

公股銀行對於紓困可說卯盡全力，據傳，某家國營銀行為了「衝業績」，各分行行員前往各紓困說明會拉客戶，該行的業績於近周內確實也有顯著的成績，值得嘉勉。

不過，這樣的「亂鬥現象」還需持續多久，不論公股、民營都哭笑不得，認為徵信過程完全亂了套。

也因為這樣，公股銀行高層主管指出，資產品質將成為今年同業間較勁的指標。近年銀行業基本上是風平浪靜，多數同業也在晴天時提升自家的體質，今年受到疫情的干擾，除了要擔心獲利不如以往外，更需要擔心客戶違約的情況，所以疫情爆發以來，分行端都會主動關心客戶的營運，適時給予關懷、資金協助。

「首季很慘，未來更慘」，金融圈人士坦言，疫情的影響下，利差、業務量均下滑，銀行的信用成本大幅提升，今年對銀行業而言，確實是難關，只能祈求疫情趕快結束，讓營運恢復正軌，比起以往，國內銀行業體質亮眼，目前還能因應衝擊，若長時間持續下去，衝擊層面擴大，挑戰恐比金融風暴更大。