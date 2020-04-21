公股銀行力挺小規模營業人 網路申貸快速又簡便

為協助受疫情影響的小規模營業人儘速取得營運資金，第一銀行開辦網路申辦小規模營業人簡易貸款，網路申請網路核准，手續快速又簡便，避免頻繁面對面接觸增加感染風險。小額紓困貸款開辦不到36小時，臺灣企銀急速完成撥貸手續，將全台第一筆小規模營業人專案紓困金交到客戶手中。

為照顧受新冠肺炎衝擊營運的小規模營業人，第一銀行自即日起配合政府低利簡易紓困方案，並擴大紓困受理對象，小規模營業人可透過第一銀行網路「防疫紓困貸款平台」或逕洽營業單位通過簡易評分後完成紓困貸款申請，第一銀行將配合以「最速件」處理。

一銀表示，小規模營業人每戶額度最高50萬元，得申貸文件並完成開戶後，原則上3天內即可核貸，詳情請洽第一銀行網站（https://www.firstbank.com.tw/servlet/fbweb/Home）。小規模營業人只要透過網路申貸平台，輸入聯繫資料並通過稅籍登記期間、負責人從事本業經驗、企業或負責人有無不動產擔保情形及營業狀況等評分項目後，將由專人聯繫，若評分加計負責人個人信用評分達70分以上，即符合申貸門檻。

臺灣企銀指出，首筆撥款的對象為南部一家咖啡簡餐店，因受新冠肺炎疫情影響，衝擊營運，臺灣企銀分行得知狀況後，積極協助客戶準備簡易資料，從速審核撥款；本項貸款申請人涵蓋早餐店、手搖飲料店、小吃店及服飾業者等，開辦首日已核准37件、金額達1210萬元的小額紓困貸款。

臺灣企銀董事長黃博怡強調，一定會遵循從寬、從速、從簡原則，響應政府紓困政策，特別是針對具有稅籍登記且未開立統一發票的小規模商家，提供年利率最高不超過1％、貸款期限最長1年，金額最高50萬元紓困貸款，傾全力力挺中小及小微企業，協助度過疫情難關。