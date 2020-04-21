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夜市遊戲搬上彩券 刮刮樂推出麻將賓果

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
遊戲概念源自夜市攤販麻將賓果遊戲的行刮刮樂「麻將賓果」。圖／台灣彩券提供
遊戲概念源自夜市攤販麻將賓果遊戲的行刮刮樂「麻將賓果」。圖／台灣彩券提供

全民拚防疫，各種管制措施陸續施行，民眾喜愛逛的夜市也開始進行人流管制，台灣彩券今（21）日發行刮刮樂「麻將賓果」，玩法設計概念源自於夜市小攤遊戲，讓民眾宅在家防疫也能體驗逛夜市玩遊戲的趣味，一解為了防疫減少外出的鬱悶。

刮刮樂「麻將賓果」每張售價200元，頭獎200萬元共有四個，超過17萬個1,000元（含）以上的獎項，總獎項超過166萬個，總獎金逾6億元。

超人氣夜市遊戲「麻將賓果」宅在家裡也能玩，瞇牌、連線樂趣一次刮足，是一款益智延長型玩法的刮刮樂，結合「麻將」瞇牌慢慢刮、慢慢對及「賓果」號碼連線拼獎金兩大特性，2018年首次上市就受到不少民眾喜愛，今年發行適逢全民拼防疫時期，希望能為喜愛益智延長型玩法的消費者提供防疫期間少出門、待在家的最佳消遣，娛樂之餘還能兼顧公益。

刮刮樂「麻將賓果」遊戲概念源自於台灣夜市小攤所流行的「麻將賓果」遊戲，以熟悉的麻將牌做為「賓果區」連線中獎的符號，玩法為只要「您的麻將牌」（共有21個麻將牌符號）出現在「賓果區」中，且有任5個麻將牌符號連成一條線（直線、橫線或對角線），即為連線成功，可依連線成功數得到其對應的獎金。

夜市 刮刮樂

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