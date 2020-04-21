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中華職棒躍上外媒 北富銀球場六分行應援同慶

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
北富銀6家鄰近棒球場分行化身遠距啦啦隊為悍將加油。悍將三連勝翌日舉辦「悍將連勝 悍您分享」活動，客戶來行交易有機會獲得獨家悍將禮。 圖／北富銀提供
北富銀6家鄰近棒球場分行化身遠距啦啦隊為悍將加油。悍將三連勝翌日舉辦「悍將連勝 悍您分享」活動，客戶來行交易有機會獲得獨家悍將禮。 圖／北富銀提供

世界唯一開打的中華職棒，不僅首度打閉門賽，球場觀眾席人偶應援團、機器人鼓手等花招百出，讓球迷看到史無前例的「新鮮」賽事，躍上國際，台北富邦銀行也別出心裁，場外集結客戶、球迷之力遠距為富邦悍將加油！

即日起凡富邦悍將揮出三連勝，北富銀全台6家鄰近棒球場的分行將同步連線舉辦「悍將連勝 悍您分享」活動，活動當天客戶至分行做任一交易即有機會獲贈獨家悍將造型珪藻土杯墊（數量有限贈完為止），為避免過多接觸，還別出心裁設計搖手機揮棒遊戲，抽出悍將棒球帽、水壺、托特包等好禮。

為了照護客戶健康，北富銀全台分行已啟動最新的防疫佈署，除了基本的消毒清潔，各營業據點皆全面落實社交安全距離；此外，保管箱室屬於較密閉的空間，限制一次一組客戶進入，且於客戶離開後進行消毒，維護環境清潔衛生。

北富銀表示，防疫當下，健康生活也很重要，為了推廣運動、支持棒球，此次特別盤點進行職棒賽事球場附近的6家分行：新莊分行（台北新莊球場）、北中壢分行（桃園球場）、北台中分行（台中洲際球場）、東寧分行（台南球場）、鳳山分行（高雄澄清湖球場）與花蓮分行（花蓮球場），作為富邦悍將應援據點，本季球賽期間只要富邦悍將有三連勝以上佳績，次一營業日即推出一日快閃優惠，與客戶、球迷一起遠距為富邦悍將健兒歡呼打氣，在堅守防疫的社交安全距離下，拉近彼此心的距離。

不僅如此，為讓來行的客戶也能安心辦理金融業務，北富銀全台127家分行除了第一時間要求所有行員戴口罩、於迎賓櫃台備有乾洗手或酒精等消毒配備提供客戶使用，4月中已施行社交安全距離規範，各分行的營業大廳等候區、臨櫃、數位專區、個人理財與白金理財服務區，皆以有特色的標示圖及有溫度的話語提醒客戶等候、理財洽談等業務申辦的安全距離，並安排專人引導，隨時溫馨提醒。而客戶常觸及的櫃台、ATM等區域，定期加強消毒與清潔防護，減少客戶接觸病源的機會。

非常時期，碰上有史以來首次職棒球迷無法入場觀賽，北富銀透過輕鬆、有趣的活動，化身啦啦隊隊長，號召鐵粉們以遠距的行動為富邦悍將加油，歡迎客戶、球迷共襄盛舉。

富邦悍將 北富銀 中華職棒

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