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商業電子郵件詐騙 台灣受攻擊次數北亞最多

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

Palo Alto Networks威脅情報小組公布，來自奈及利亞駭客組織SilverTerrier的商業電子郵件（BEC）調查報告。根據美國聯邦調查局（FBI）旗下的網路犯罪投訴中心（IC3）最近發布的網路年度報告，過去一年中BEC詐騙攻擊造成了17.7億美元的損失，成為受害者損失最慘重的手法。這數據讓網路戀愛詐騙、身份盜用、信用卡詐欺、網絡釣魚和勒索軟體等事件，顯得相形失色。

在2019 年中，發生在台灣與SilverTerrier相關的攻擊事件，共發現1,747個樣本和38,270次攻擊，在Palo Alto Networks定義的北亞地區包括日本、中國、香港、南韓中受到攻擊的次數為最多的市場。

Palo Alto Networks發現SilverTerrier駭客鎖定目標是毫不留情的。與前年相比數據顯示，自去年6月記錄了245,637個BEC攻擊峰值之後，2019年平均每月記錄了92,739個BEC攻擊。

與2018年相比，這一數字增長了172％。一旦入侵這些網路後，該組織最常見的攻擊工具是竊取信息的惡意軟體工具（Information Stealers）和遠程管理工具（RAT）。

攻擊針對所有行業領域，包括小型到大型企業，醫療保健組織，甚至是地方和聯邦政府機構。排名前五的產業，分別為高科技產業、專業法律服務、製造業、教育業、批發和零售業。

透過研究傳遞方式，Palo Alto Networks發現97.8％的攻擊利用電子郵件的網路傳輸通訊協定，達到目標網路，因此使用能夠評估通過這些協議、進入公司網路內容的資安解決方案，更顯得重要。

惡意軟體 詐騙 駭客

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